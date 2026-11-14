در بخش‌های شهری و روستایی استان نسبت به برنامه ی زمان‌بندی تعیین‌شده جلوتر است و اقدامات لازم برای تسریع در اجرای آن مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.



سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان

با اشاره به اهمیت تکمیل این طرح افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، دستیابی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی طرح جی‌نف در هر دو بخش شهری و روستایی تا پایان سال جاری است که تحقق آن نیازمند همکاری و تعامل حداکثری دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود.



وی با بیان اینکه اجرای کامل طرح جی‌نف زمینه‌ساز دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و برنامه‌ریزی کارشناسی در استان خواهد بود، افزود: تکمیل این طرح علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، فرآیندهای آمارگیری و برنامه‌ریزی‌های آینده را تسهیل می‌کند.





کرم‌زاده

با تأکید بر نقش شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در اجرای این طرح، خواستار همکاری مؤثر این دستگاه‌ها برای رفع موانع و تسهیل روند اجرایی طرح شد.