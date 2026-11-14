معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: هنرمندان صنایع‌دستی استان با عرضه آثار متنوع در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه حضور یافتند و با استقبال بازدیدکنندگان، جلوه‌ای از ظرفیت‌ها، اصالت و تنوع هنر‌های سنتی استان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد عبودزاده ادامه داد: در این نمایشگاه ملی، صنعتگران استان خوزستان با به نمایش گذاشتن محصولات خود حضوری فعال داشتند و آثار ارزنده و کاربردی در رشته‌های کپوبافی، معرق ساقه گندم، سفال و سرامیک در معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفت.

وی با اشاره به بهره‌گیری از مواد اولیه بومی و طراحی‌های زیبا و کاربردی باعث استقبال بسیار خوب از غرفه‌های استان خوزستان شد، بیان کرد: حضور در نمایشگاه‌های سراسری بستر مناسبی برای تبادل تجربیات میان صنعتگران استان‌های مختلف، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و حمایت از تولید را فراهم می‌کند.