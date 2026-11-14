استاندار ایلام با تأکید بر پیشگامی ادارات در مدیریت مصرف انرژی گفت: کاهش مصرف به هر قیمتی نخواهد بود و سلامت مردم اولویت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بهینه‌سازی مصرف انرژی استان گفت: ادارات باید در بهینه‌سازی مصرف پیشگام باشند، حتی با خاموش کردن یک لامپ در اتاق کارمان.

وی افزود: دغدغه اصلی چرخیدن چرخ صنعت است و بهینه‌سازی باید از ادارات با کاهش مصرف و بهینه‌سازی تجهیزات شروع شود.

کرمی تشکیل کارگروه رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ مصرف درست را ضروری دانست و گفت: تلاش برای ترویج مصرف درست و بهینه، یک جور جهاد است.

استاندار ایلام بر ضرورت نگاه پدافندی برای مصرف تأکید کرد و افزود: کاهش مصرف به هر قیمتی نخواهد بود و احتمالاً با تغییر ساعت فعالیت ادارات و مدارس کار می‌کنیم تا سلامت کودکان و بانوان در اثر سرما به خطر نیفتد.

«علی سلیمانی» مدیرعامل شرکت گاز استان، نیز در این نشست گفت: در جنگ تحمیلی سوم بخشی از ذخیره گاز استان از دست رفت و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، ناترازی باید با کاهش مصرف اداری و خانگی مدیریت شود؛ استان موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف است.

وی افزود: گاز ادارات پایش می‌شود و هر دستگاه پیش از یکم دی موتورخانه‌اش را روشن کند، به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود. گاز مدارس و دانشگاه‌ها از اواسط آذر با دمای ۱۸ درجه برقرار خواهد شد.

سلیمانی درباره تعرفه‌ها گفت: نظام چهارپله‌ای جایگزین دوازده‌پله‌ای شده است؛ ۸۰ درصد مشترکان کم‌مصرف، ۸ درصد متوسط، ۱۰ درصد پرمصرف و ۲ درصد بد مصرف‌اند که افزایش قبض و جریمه در انتظار آنهاست.

همچنین یوسف میرزایی قائم‌مقام صداوسیمای مرکز ایلام، در این نشست از آمادگی این نهاد برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف درست انرژی و تولید محتوا در این حوزه خبر داد و بر نقش رسانه در همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید کرد.