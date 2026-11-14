همایش «دیابت را به موقع کنترل کن» به مناسبت بزرگداشت روز جهانی دیابت در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی همایش «دیابت را به موقع کنترل کن» اظهار داشت: این همایش با تمرکز بر توانمندسازی و با هدف ارتقای سطح دانش و توانمندسازی بیماران برگزار شد.

دکتر علی اکبر رئوف، هدف نهایی از این همایش را بهبود «سبک زندگی» (Lifestyle) بیماران دانست که به عنوان یکی از ارکان اصلی و لاینفک کنترل بیماری دیابت شناخته می‌ شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ ترین دغدغه‌ های علمی و درمانی از ابتدا تا کنون، آموزش بیمار بوده است؛ چرا که بیمار باید بتواند با مدیریت صحیح مشکلات خود در زندگی روزمره، با بیماری دیابت همزیستی کند.

دکتر رئوف با اشاره به دستاوردهای تاریخی در مدیریت این بیماری، یادآور شد که کشفیات علمی در مدیریت دیابت، تحولی بنیادین در کاهش نرخ مرگ‌ و میر این بیماران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد در شهر مشهد، ضمن تأکید بر جایگاه علمی این شهر در حوزه پزشکی، خاطرنشان کرد: این نشست با مشارکت متخصصانی از مشهد و تهران برگزار شده است.

دکتر رئوف همچنین گفت: این همایش در واقع تلاشی است برای گرد هم آوردن «خانواده دیابتی» شامل پزشکان، پرستاران، بیماران و خانواده‌ های آنان، تا در بستری علمی و صمیمانه، بر اهمیت آموزش و کنترل بیماری تأکید ورزند.

همایش «دیابت را به موقع کنترل کن» به مناسبت بزرگداشت روز جهانی دیابت در محل سالن همایش کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.