مرحله منطقه‌ای چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان از استان‌های همدان، کردستان و کرمانشاه در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله حفظ، مفاهیم و قرائت در تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان به رقابت پرداختند.

سرهنگ کامران جعفری فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان با اشاره به نقش قرآن در تقویت بصیرت و معنویت نیرو‌های مسلح، برگزاری این رقابت‌ها را فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای آگاهی دینی کارکنان ارتش بیان کرد.

در ادامه این مراسم نیز بر اهمیت انس با قرآن، تقویت ایمان و بصیرت در میان کارکنان نیرو‌های مسلح و نقش آن در حفظ اقتدار و آمادگی معنوی رزمندگان تأکید شد.

منتخبان این مرحله به مسابقات سراسری قرآن نیروی زمینی ارتش که قرار است ۱۵ آذر در تهران برگزار شود، راه پیدا می‌کنند.