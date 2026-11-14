مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش از هدف‌گذاری برای حضور یک میلیون دانش‌آموز در اعتکاف امسال خبر داد و گفت: رویکرد اصلی در اعتکاف پیش‌رو، توسعه اعتکاف‌های مدرسه‌محور و فراهم‌کردن زمینه حضور گروهی دانش‌آموزان در مساجد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میکائیل باقری از آغاز فعالیت‌های ستاد اعتکاف آموزش‌وپرورش خبر داد و افزود: ستاد اعتکاف وزارت آموزش‌وپرورش از زمان پایان اعتکاف سال گذشته، فعالیت خود را برای برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی مقدمات اعتکاف امسال آغاز کرده است.

وی افزود: در این راستا، جلساتی با حضور اعضای مختلف درون وزارتخانه و نمایندگان نهاد‌های مرتبط، از جمله ستاد ملی اعتکاف، قرارگاه ملی مسجد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن برگزار شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر این برنامه در حال انجام است.

باقری با اشاره به تدوین شیوه‌نامه اعتکاف دانش‌آموزی امسال گفت: شیوه‌نامه اعتکاف در حال مستندسازی و نهایی‌شدن است و طی روز‌های آینده ابلاغ خواهد شد. همچنین فراخوان ثبت‌نام از اول آذرماه آغاز شده و تا پایان آذر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر اولویت‌بخشی به اعتکاف‌های مدرسه‌محور بیان کرد: برنامه‌ریزی ما برای امسال بر این اساس است که بیشتر به سمت اعتکاف‌های مدرسه‌محور حرکت کنیم؛ به این معنا که هر مدرسه با همراهی همکاران فرهنگی و مشارکت حداکثری دانش‌آموزان، متناسب با ظرفیت مسجد محل خود، زمینه حضور گروهی دانش‌آموزان را در مراسم اعتکاف فراهم کند.

وی ادامه داد: البته اعتکاف‌های گروهی، انفرادی و خانوادگی نیز در شیوه‌نامه امسال پیش‌بینی شده‌اند، اما اولویت اصلی ما توسعه اعتکاف‌های مدرسه‌محور است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم مشوق‌هایی را نیز برای دانش‌آموزان و مدارس در نظر بگیریم.

باقری درباره نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در اعتکاف امسال توضیح داد: ثبت‌نام همچنان از طریق سامانه انجام خواهد شد؛ چراکه این بستر امکان رصد دقیق‌تر، گزارش‌گیری و ارزیابی میزان مشارکت دانش‌آموزان و همچنین میزان فعالیت مدارس را برای آموزش‌وپرورش فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت مساجد برای پذیرش دانش‌آموزان نیز اظهار کرد: همکاران ما در قرارگاه ملی مسجد در تلاش هستند ظرفیت مساجد را نسبت به سال گذشته افزایش دهند. البته تا زمانی که برنامه‌ها وارد مرحله اجرا نشود، نمی‌توان با اطمینان درباره تحقق این موضوع اظهارنظر کرد؛ اما عزم و اراده مجموعه‌های مرتبط بر این است که با همکاری سایر دستگاه‌ها، زمینه حضور دانش‌آموزان فراهم شود و هیچ دانش‌آموزی بدون مسجد میزبان نماند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای مشارکت دانش‌آموزان در اعتکاف امسال خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما حضور حدود یک میلیون دانش‌آموز در مراسم اعتکاف امسال است.