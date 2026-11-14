به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: رزمندگان نسل نخست انقلاب در مقابل دشمن ایستادند، حتی نام و نشان دنیوی خود را نیز با خود بردند و تمام داشته‌هایشان را برای خدا فدا کردند که این روحیه اخلاص و ایثار باید به نسل دوم، سوم و چهارم انقلاب منتقل شود تا جوانان امروز با الگوگیری از این انسان‌های بزرگ، مسیر دفاع از ارزش‌ها را بشناسند.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی ارتباط نسل‌های بعدی انقلاب، به‌خصوص جوانان دهه چهارم انقلاب اسلامی، با این شهدا برقرار شود، آثار ارزشمندی در جامعه به دنبال خواهد داشت. حتی مشاهده مزار شهیدی که هرچه داشت در راه خدا تقدیم کرد، باید مسئولان را به تفکر وا دارد که در جایگاه مسئولیت خود چه وظیفه‌ای دارند و چگونه باید در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

پورخاقان خاطرنشان کرد: مسئولیت‌هایی که امروز در اختیار ما قرار گرفته، فرصتی برای خدمت است و نباید از فلسفه این جایگاه‌ها غافل شویم. حضور مردم در خیابان‌ها طی ۲۵۸ شب گذشته و نمایش جانفشانی در مسیر اسلام و انقلاب نیز ریشه در همین فرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از شهیدانی دارد که با تمام وجود در مقابل دشمن ایستادند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به اهداف دشمن از حمله به کشور، گفت: دشمن با این امید به ایران حمله کرد که بتواند از طریق اقدام نظامی، نظام را ساقط کند و اگر در این مسیر موفق نشد، با به میدان کشاندن مردم و ایجاد اغتشاش در داخل کشور به اهداف خود برسد؛ اما در هر دو عرصه، بصیرت و بیداری مردم نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

وی ادامه داد: امام شهیدمان پیش‌بینی بسیار دقیق و ارزشمندی درباره ملت ایران داشتند. همان‌گونه که بسیاری از فرمایشات ایشان از عمق شناخت و آینده‌نگری برخوردار بود، در روز عید مبعث سال گذشته نیز فرمودند اگر اتفاقی برای این ملت یا کشور بیفتد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد. حضور آگاهانه مردم در صحنه، همان حقیقتی بود که دشمن را ناامید کرد.

پورخاقان تأکید کرد: شیطنت دشمن تا زمانی که شیطان وجود دارد، ادامه خواهد داشت و تا زمانی که دشمن هست، نباید انتظار داشت دست از توطئه بردارد. تنها راه مقابله با اقدامات مزورانه دشمن این است که هزینه چنین اقداماتی را آن‌قدر بالا ببریم که دیگر برای او صرفه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد و در نهایت، خداوند شکست بزرگ و نهایی را برای دشمنان رقم بزند.

وی خاطرنشان کرد: تا رسیدن به آن پیروزی نهایی، باید بیش از گذشته مراقب توطئه‌ها و تحرکات دشمن باشیم. هوشیاری، آمادگی و توجه به نقشه‌های دشمن ضرورتی انکارناپذیر است و نباید تصور کنیم با ناکامی دشمن در مراحل گذشته، تهدید‌ها به پایان رسیده و دیگر نیازی به مراقبت و آمادگی وجود ندارد.

معاون قوه قضائیه با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در مقابله با تهدید‌های دشمن، اظهار کرد: یکی از عناصر بسیار تأثیرگذار در حفظ امنیت و اقتدار کشور، نیرو‌های مسلح هستند که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه تا امروز، بدون هیچ چشم‌داشتی و با روحیه‌ای مردانه در میدان ایستادند و از کشور دفاع کردند.

وی ادامه داد: نمونه‌های ارزشمندی از ایثار و فداکاری این نیرو‌ها مشاهده شده است؛ حتی برخی از افرادی که دوران خدمتشان به پایان رسیده و بازنشسته شده بودند، داوطلبانه به میدان آمدند و اعلام کردند که می‌خواهند در مبارزه با دشمن کمک کنند. این روحیه نشان می‌دهد دفاع از کشور محدود به دوران اشتغال و مسئولیت سازمانی نیست.

پورخاقان با اشاره به حضور بازنشستگان نیروی دریایی در بندرعباس پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: برخی از این عزیزان که شاید نیمی از دوران خدمت خود را در دوران طاغوت سپری کرده بودند، پس از جنگ در ستاد منطقه یکم نیروی دریایی بندرعباس تجمع کردند و خواستار بازگشت به میدان شدند تا از تجربه‌های خود برای مقابله با دشمن استفاده کنند.

وی افزود: این افراد به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردند تا بار دیگر در میدان مبارزه حضور یابند و تجربیات سال‌ها خدمت خود را در اختیار نیرو‌های فعال قرار دهند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیتی است که فراتر از وابستگی‌های سازمانی و پایان دوران خدمت، در وجود نیرو‌های مدافع کشور زنده مانده است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به بازگشت برخی فراریان از خدمت در دوران جنگ، بیان کرد: حتی افرادی که در دوران صلح به دلایلی از خدمت فرار کرده بودند، در زمان جنگ داوطلبانه بازگشتند و اعلام کردند که هم حاضرند تبعات فرار از خدمت خود را بپذیرند و هم می‌خواهند در میدان حضور پیدا کنند و در مقابل دشمن بایستند.

وی خاطرنشان کرد: چنین روحیه‌ای را به‌سختی می‌توان در نقاط دیگر دنیا مشاهده کرد؛ افرادی که با وجود سابقه فرار از خدمت، در شرایط حساس کشور احساس مسئولیت کردند و برای دفاع از میهن بازگشتند. این حضور داوطلبانه، جلوه‌ای روشن از تعهد ملی و احساس وظیفه در برابر امنیت و استقلال کشور است.

پورخاقان با اشاره به شهادت تعدادی از بازنشستگان نیرو‌های مسلح در جریان جنگ، گفت: برخی از بازنشستگان نیرو‌های مختلف که برای دفاع از کشور به میدان آمده بودند، در جریان جنگ به شهادت رسیدند. تعدادی از بازنشستگان نیروی دریایی و همچنین نیرو‌های بازنشسته فراجا در این عرصه حضور داشتند که سه نفر از بازنشستگان فراجا در تهران به شهادت رسیدند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مراکز و پایگاه‌های نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: از نزدیک بسیاری از پایگاه‌ها را مشاهده کردم؛ دشمن پایگاه‌ها، مقر‌های نیروها، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز مختلف را هدف حمله قرار داد، اما نیرو‌های مسلح همچنان در میدان حضور داشتند و مأموریت خود را برای تأمین امنیت مردم ادامه دادند.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌ها می‌تواند توان عملیاتی آنان را از بین ببرد، اما در عمل نتیجه دیگری رقم خورد. نیرو‌ها در نقاط مختلف پراکنده شدند و هر نقطه‌ای که امکان حضور و فعالیت آنان وجود داشت، به مرکزی برای انجام مأموریت‌های امنیتی تبدیل شد.

پورخاقان تصریح کرد: پس از تخریب پایگاه‌ها، نیرو‌ها در نقاط مختلف مستقر شدند و حتی زیر هر درختی به مرکزی برای انجام مأموریت‌های کلانتری و پاسگاهی تبدیل شد. دشمن در چنین شرایطی مستأصل شده بود و نمی‌دانست نیرو‌های مدافع از کدام نقطه در حال انجام مأموریت هستند؛ این ابتکار و آمادگی نیرو‌ها بسیار ارزشمند بود.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این اقدامات میدانی، خاطرنشان کرد: در یکی از مناطق جنوب کشور، نیرو‌ها در زیر یک درخت مستقر شده بودند و دستگاه‌های شناسایی و سامانه‌های راداری و مانیتورینگ را در همان محل قرار داده بودند تا بتوانند تجهیزات و سامانه‌های راداری را کنترل کنند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و توان عملیاتی نیرو‌های مسلح است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تأکید کرد: نباید به‌سادگی از کنار این اقدامات و فداکاری‌ها عبور کنیم. نیرو‌های مسلح در سخت‌ترین شرایط، با امکانات موجود و بدون چشم داشت، مأموریت خود را انجام دادند و برای حفظ امنیت مردم ایستادگی کردند؛ بنابراین شایسته است این تلاش‌ها دیده شود و حمایت لازم از آنان صورت بگیرد.

پورخاقان با تأکید بر ضرورت تقویت نیرو‌های مسلح، گفت: این نیرو‌ها برای ادامه مأموریت خود به تقویت و پشتیبانی نیاز دارند و ما باید هر آنچه در توان داریم، با روحیه اخلاص در اختیار آنان قرار دهیم و کمک کنیم تا بتوانند با قدرت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در کنار سایر وظایف خود، مسئولیت رسیدگی به جرائم احتمالی و برخورد قاطع با مجرمان را برعهده دارد و در حوزه پیشگیری نیز تلاش می‌کند؛ اما موضوع حمایت معیشتی از نیرو‌های مسلح، مسئله‌ای جداگانه است که مسئولان باید با جدیت به آن توجه کنند.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان باید برای تأمین معیشت این عزیزان برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه حضور آنان در میدان برای دریافت پول و منافع مادی نیست. اطمینان دارم آنچه این نیرو‌ها را به میدان آورده، اخلاص، تعهد و احساس مسئولیت در برابر کشور و مردم است و انگیزه آنان را نمی‌توان با مسائل مادی سنجید.

وی خاطرنشان کرد: مبالغی که به این عزیزان پرداخت می‌شود، در برابر ایثار و فداکاری آنان قابل مقایسه نیست و نمی‌توان چنین حضور ارزشمندی را با مسائل مالی ارزیابی کرد. آنان با تمام وجود در میدان حاضر شدند و امنیت کشور را تأمین کردند؛ ازاین‌رو توجه به وضعیت معیشتی و حمایت از خانواده‌های آنان یک ضرورت جدی است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ نظامی، اظهار کرد: امروز دشمن به این نتیجه رسیده است که در عرصه نظامی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. با وجود اقداماتی که برای ایجاد اختلال و دستکاری در تجهیزات و توان آفندی و پدافندی کشور انجام داد، نتوانست به نتیجه موردنظر خود برسد.

وی ادامه داد: نیرو‌های مسلح امروز از نظر نیروی انسانی و توان پدافندی، نسبت به گذشته در آمادگی بیشتری قرار دارند و اگر دشمن بار دیگر مرتکب اشتباه شود، نیرو‌های کشور در میدان حضور خواهند داشت و پاسخی سخت‌تر از گذشته به تجاوز و اقدامات خصمانه او خواهند داد.

پورخاقان تصریح کرد: دشمن اکنون تمام امید خود را بر ایجاد آشوب و اغتشاش در داخل کشور متمرکز کرده است؛ ازاین‌رو مسئولان و دولتمردان باید با هوشیاری بیشتری عمل کنند و مراقب باشند تصمیم‌ها و اقداماتی انجام ندهند که زمینه اغتشاش، فریب خوردن مردم و سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در مرحله جدید به دنبال آن است که با سوءاستفاده از مشکلات و نارضایتی‌های موجود، مردم را فریب دهد و زمینه اجرای نقشه‌های خود را فراهم کند؛ بنابراین همه مسئولان باید مراقب باشند با تصمیم‌های نادرست، امید دشمن به اجرای این طرح‌ها افزایش پیدا نکند. البته ملت ایران بار دیگر این نقشه‌ها را ناکام خواهند گذاشت.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد و باید برای رفع آنها اقدام جدی صورت بگیرد. مسائل مربوط به سوخت، هزینه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی و همچنین فاصله قیمت‌ها با کشور‌های همسایه، از جمله موضوعاتی است که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به وضعیت مطلوب برسد، قطعاً به یک جراحی بزرگ اقتصادی نیاز داریم؛ اما این اصلاحات باید با برنامه‌ریزی، تدبیر و به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام شود تا فشار ناگهانی به مردم وارد نشود و جامعه بتواند شرایط جدید اقتصادی را به‌تدریج مدیریت کند.

پورخاقان تصریح کرد: اجرای اصلاحات اقتصادی باید همراه با تدابیر حمایتی و اقدامات جبرانی باشد؛ به‌گونه‌ای که با در نظر گرفتن مسکن‌های لازم و فراهم کردن فرصت کافی، شرایط برای عبور تدریجی از وضعیت موجود فراهم شود. هدف این است که اقتصاد کشور به مسیر درست بازگردد و بتوانیم از تورم لجام‌گسیخته فاصله بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مردم در جریان اصلاحات اقتصادی احساس آرامش و اطمینان داشته باشند. عبور از مشکلات نیازمند تصمیم‌های سنجیده، تدبیر و توجه به شرایط معیشتی جامعه است و امیدواریم با برنامه‌ریزی درست، این مرحله نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج هم در این دیدار، با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن گفت: دشمن در جنگی ناعادلانه، خسارات سنگینی را با اهداف شیطانی علیه کشور ما تحمیل کرد، اما به اهداف خود نرسید.

آیت‌الله سید نصیر حسینی ادامه داد: نصرت الهی، عنایت خاص امام عصر (عج)، مقاومت نیرو‌های مسلح و حضور مردم در میدان، از عوامل اصلی ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش بود. این حماسه و ایستادگی ملت ایران هرگز از حافظه تاریخی این ملت قهرمان پاک نخواهد شد و برای همیشه در تاریخ کشور ثبت می‌شود.

آیت‌الله حسینی با قدردانی از مجاهدت نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایطی دشوار و در برابر ابرقدرت‌های جهانی و رژیم صهیونیستی برخوردار از تسلیحات اتمی و حمایت گسترده غرب، شجاعانه ایستادگی کردند و از جان، ناموس و تمامیت ارضی کشور دفاعی جانانه به عمل آوردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: همه مجاهدان، رزمندگان و نیرو‌های مسلح که در این میدان از کشور دفاع کردند، در پیشگاه خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) مأجور هستند. معتقدیم به برکت این مجاهدت‌ها و آرمان‌های الهی، پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران شده و این مسیر پیروزی همچنان ادامه خواهد داشت.

آیت‌الله حسینی با اشاره به پیشینه انقلابی مردم کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان ما با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، همواره در عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی پیشگام بوده است. مردم این استان در دوران هشت سال دفاع مقدس مشارکتی برجسته داشتند و از نظر حضور و مشارکت در جبهه‌های نبرد، در جایگاه‌های نخست کشور قرار گرفتند.

وی افزود: مردم استان در دوران دفاع مقدس قریب به ۲ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند و از نظر تقدیم شهدا نیز در رتبه‌های نخست و دوم کشور قرار داشتند. این مردم در عرصه‌های سیاسی و انتخابات نیز همواره حضوری فعال داشته‌اند و هر زمان انقلاب اسلامی به حضور آنان نیاز داشته، در صحنه حاضر شده‌اند.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر قدردانی مردم از دستاورد‌های انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم این استان قدردان برکات و نعمت‌های انقلاب هستند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۵ درصد زیرساخت‌های استان در دوران پس از انقلاب شکل گرفته است. خدمات رفاهی، آموزشی، دانشگاهی، حوزوی و راه‌سازی از جمله عرصه‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه یافته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تقدیم شهدا در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: استان ما در جنگ‌های اخیر نیز شهدایی تقدیم کرد که نیرو‌های مسلح در میان آنان حضور داشتند و شماری از مردم عادی نیز به شهادت رسیدند. این ایثارگری‌ها نشان داد که مردم و مدافعان این سرزمین همچنان برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی آماده‌اند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی افزود: حماسه حضور مردم استان در خیابان‌ها و تجمعات، به‌ویژه در روز‌های نخست جنگ، حماسه‌ای کم‌نظیر و بی‌بدیل بود. این حضور به الگویی از ایستادگی و مقابله با دشمن تبدیل شد و نشان داد که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز میدان را خالی نمی‌کنند.

وی با اشاره به مواجهه مردم استان با تحرکات هوایی دشمن تصریح کرد: حضور بالگرد‌ها و هواپیما‌های دشمن در منطقه و حوادثی که در آن مقطع رخ داد، با واکنش و ایستادگی مردم همراه شد. هرچند امکانات و سلاح‌های در اختیار مردم از نظر نظامی قابل مقایسه با تجهیزات پیشرفته دشمن نبود، اما پیام این ایستادگی به سراسر جهان مخابره شد.

آیت‌الله حسینی خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر دشمنی که با تمام امکانات و تجهیزات وارد میدان شده بود، نترسید و ایستادگی کرد. حتی اظهارات و واکنش‌های مقامات آمریکایی و گزارش‌های منتشرشده درباره آسیب دیدن هواپیما‌های دشمن و تحولات مناطق مرزی، نشان داد که مقاومت ملت ایران و مدافعان این سرزمین تا چه اندازه برای دشمن هزینه‌ساز بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نقش شهدای دوران دفاع مقدس در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور گفت: هرچه امروز داریم، حاصل برکت مجاهدت نیرو‌های مسلح و ایثارگری رزمندگانی است که سال‌ها برای دفاع از این سرزمین جنگیدند. شهدای گمنام نیز همان مجاهدانی بودند که در هشت سال دفاع مقدس، نقشه‌های دشمن برای نابودی کشور را باطل کردند.

وی ادامه داد: اهداف دشمن در جنگ تحمیلی هشت‌ساله با همان اهداف شومی که در جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، دنبال شد، تفاوتی نداشت. دشمن همواره در پی ساقط کردن نظام اسلامی و از بین بردن سرمایه‌های معنوی و مادی کشور بوده است، اما حضور قهرمانانه مردم و مقاومت مدافعان، این نقشه‌ها را ناکام گذاشت.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ضرورت توجه به پیام شهدا و مجاهدت‌های آنان اظهار کرد: شهدای گمنام و همه شهیدان این سرزمین با ایثار خود پیام روشنی برای امروز جامعه دارند؛ پیامی که باید آن را درک کنیم و نسبت به مسئولیت خود در برابر کشور، انقلاب و آرمان‌های الهی بی‌تفاوت نباشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی افراد در برابر تجاوز دشمن گفت: گاهی انسان با افرادی مواجه می‌شود که در برابر این مسائل بیدار نمی‌شوند و در خوابی عمیق فرو رفته‌اند؛ افرادی که حتی معنای انسانیت و دفاع از سرزمین را درک نمی‌کنند. دفاع از وطن، ناموس و تمامیت ارضی، موضوعی طبیعی و فطری است و حتی موجودات زنده نیز در برابر تهدید و حمله از خود واکنش نشان می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت همگانی از نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: همه ما باید در برابر آمریکا و دشمنان این ملت ایستادگی کنیم و هر اقدامی که از دستمان برمی‌آید، برای حمایت از نیرو‌های مسلح انجام دهیم. تقویت روحیه مدافعان کشور و پشتیبانی از آنان یک ضرورت است و نباید اجازه دهیم روحیه نیرو‌های مدافع تضعیف شود.