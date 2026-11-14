مدیرکل بهزیستی استان فارس با تشریح برنامه‌های دبیرخانه مناسب‌سازی، بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای تحقق «شهر دسترس‌پذیر» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی استان فارس با تشریح برنامه‌های دبیرخانه مناسب‌سازی، بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای تحقق «شهر دسترس‌پذیر» تأکید کرد.

وی افزود که این دبیرخانه در حوزه‌های آموزش، فرهنگ‌سازی، نظارت و اصلاح ضوابط شهری، برنامه‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند.

آموزش تخصصی و ارتقای دانش فنی

مدیرکل بهزیستی فارس اظهار داشت که برگزاری دوره‌های آموزشی هم در سطح مدیران و هم در سطح کارشناسان فنی، از اولویت‌های این دبیرخانه است.

این دوره‌ها شامل آموزش ضوابط معماری و شهرسازی به کارشناسان، و همچنین آشنایی با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی است. همچنین آموزش‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان جهت تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت و آموزش صاحبان مجتمع‌های رفاهی برگزار می‌شود.

فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی

در بخش فرهنگ‌سازی، وی اعلام کرد که با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیپ‌های آموزشی در سینما‌ها پخش می‌شود. علاوه بر این، محتوای تصویری و اینفوگرافیک‌های مرتبط از طریق نمایشگر‌های متروی شیراز در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.

نظارت میدانی و ارتقای حمل‌ونقل عمومی

گزارش‌ها حاکی از آن است که نظارت بر پروژه‌های پیاده‌رو، مبلمان شهری و بوستان‌ها با مشارکت مستقیم مشاوران دارای معلولیت انجام می‌شود. در حوزه حمل‌ونقل، تاکنون ۱۷ دستگاه اتوبوس مجهز به رمپ به ناوگان شیراز اضافه شده و ۹ دستگاه ون نیز برای جابه‌جایی افراد با معلولیت شدید حرکتی در دسترس آنان قرار گرفته است. همچنین اصلاح رمپ‌های آرامگاه‌های حافظ و سعدی از برنامه‌های پیگیری شده است.

اصلاح ضوابط ساخت‌وساز و زیرساخت‌های آموزشی

مدیرکل بهزیستی فارس تأکید کرد که رعایت ضوابط مناسب‌سازی در طرح‌های جامع شهری، مجتمع‌های بین‌راهی جدید و مدارس در حال ساخت (به‌ویژه مدارس استثنایی) به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی همچنین از اقدامات انجام شده در زمینه ممانعت از ورود موتورسیکلت به بوستان‌ها جهت حفظ سلامت مسیر‌های ویلچرتر، خبر داد.