یک کارشناس حقوقی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرایند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، خواستار راه‌اندازی «سامانه شفافیت املاک راکد» شد و گفت: نبود چنین سامانه‌ای، شناسایی زمین‌های بلااستفاده و دسترسی تولیدکنندگان واقعی به این ظرفیت‌ها را دشوار کرده است.

سید مهران ریاضی‌مند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره چالش‌های نظارت بر زمین‌های شهرک‌های صنعتی افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، نبود نظارت و مدیریت مؤثر و مستمر بر فرایند واگذاری زمین و همچنین نظارت‌های پس از واگذاری است.

وی با اشاره به سه مرحله ممیزی پیش از واگذاری، انعقاد قرارداد و نظارت پس از بهره‌برداری گفت: صحت‌سنجی اطلاعات متقاضیان پیش از واگذاری زمین اهمیت زیادی دارد و باید بررسی شود که طرح‌های توجیهی ارائه‌شده برای دریافت زمین، تا چه اندازه واقعی و قابل اجرا هستند.

این کارشناس حقوقی، توان مالی متقاضیان را یکی از مهم‌ترین معیار‌های واگذاری زمین دانست و افزود: ملاک ارزیابی باید توان مالی واقعی متقاضی برای اجرای طرح و ایفای تعهدات باشد، نه صرفاً ارائه صورت‌حساب بانکی؛ بنابراین باید مشخص شود که فرد واقعاً توان تأمین هزینه‌های اجرای طرح را دارد یا خیر.

ریاضی‌مند با بیان اینکه قانون‌گذار در موضوع واگذاری زمین به‌طور کلی به مفهوم «تمکن مالی» اشاره کرده است، ادامه داد: واگذاری زمین موضوع مهمی است و فلسفه اصلی آن حمایت از تولیدکنندگان است؛ ازاین‌رو، این فرایند باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود. پس از واگذاری نیز باید گروه‌هایی برای نظارت بر عملکرد دریافت‌کنندگان زمین وجود داشته باشند، در حالی که نظارت مؤثر بر مراحل بعد از واگذاری در شهرک‌های صنعتی کافی نیست.

وی با اشاره به اهمیت ضمانت‌اجرا‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد‌ها گفت: باید مشخص شود هنگام انعقاد قرارداد، چه ضمانت‌اجرا‌هایی از متقاضی دریافت می‌شود تا در صورت عمل نکردن به تعهدات، امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد.

این کارشناس حقوقی افزود: در قرارداد‌ها معمولاً به‌صورت کلی قید می‌شود که متقاضی موظف است ظرف ۱۲ ماه یا دو تا سه سال، طرح خود را به مرحله تکمیل بنا و بهره‌برداری برساند؛ در حالی که چنین شرط کلی‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف و فساد باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مرحله‌بندی تعهدات در قرارداد‌ها اظهار کرد: از همان ابتدا باید اجرای طرح به مراحل مشخص تقسیم شود تا امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد متقاضی وجود داشته باشد. برای مثال، تکمیل بنا را می‌توان به چهار یا پنج مرحله تقسیم کرد و برای هر مرحله مهلت مشخصی در نظر گرفت؛ به‌گونه‌ای که در پنج ماه نخست، اجرای زیربنا و در پنج ماه بعد، احداث اسکلت‌بندی انجام شود و مراحل بعدی نیز تا تکمیل بنا ادامه یابد. همچنین باید برای هر مرحله، ضمانت‌اجرای متناسب پیش‌بینی شود.

ریاضی‌مند ادامه داد: اگر متقاضی در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل نکند و عذر موجهی نیز نداشته باشد، می‌توان پس از یک مهلت کوتاه، برای مثال ۱۵ روز، ضمانت‌اجرای مربوط را اعمال و زمین را بازپس گرفت، اما در قرارداد‌های فعلی، معمولاً تکمیل بنا و بهره‌برداری به‌عنوان یک تعهد کلی در نظر گرفته می‌شود و اجزای آن به‌صورت دقیق تفکیک نمی‌شود؛ در نتیجه، اگر متقاضی به تعهدات خود عمل نکند و زمین پس گرفته شود، ممکن است دو سال فرصت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن زمین از دست برود.

این کارشناس حقوقی با اشاره به ضرورت نظارت پس از تکمیل بنا و آغاز بهره‌برداری گفت: نظارت در شهرک‌های صنعتی نباید با تکمیل ساختمان و شروع فعالیت واحد تولیدی پایان یابد، فلسفه اصلی واگذاری این زمین‌ها، حمایت از افرادی است که با هدف تولید وارد این فرایند می‌شوند، نه کسانی که به دنبال سوداگری زمین هستند.

وی افزود: این زمین‌ها با شرایط و امتیاز‌های ویژه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند تا از آنها برای تولید و بهره‌برداری بهینه استفاده شود؛ اما برخی افراد از ابتدا قصد تولید ندارند و پس از دریافت زمین، گاهی با احداث بنا و استفاده از تسهیلات و امتیازها، آن را برای فعالیتی غیر از موضوع طرح توجیهی اجاره می‌دهند؛ بدون اینکه نظارت مؤثری بر این موضوع صورت گیرد.

این وکیل دادگستری درباره نظارت بر زمین‌های راکد نیز گفت: زمین‌هایی که هیچ اقدامی در آنها انجام نشده یا اجرای طرح در آنها در میانه راه متوقف شده است، باید از سوی مدیریت شهرک‌های صنعتی استان بررسی شوند و ضمانت‌اجرا‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد‌ها درباره آنها اعمال شود.

وی با اشاره به بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: قانون‌گذار برای رسیدگی به این موضوع، کارگروهی متشکل از مدیریت شهرک‌های صنعتی، استاندار و رئیس دادگستری استان پیش‌بینی کرده است تا زمین‌های راکد و غیرفعال را شناسایی و در صورت احراز نقض تعهد، ضمانت‌اجرا‌های قانونی را اعمال کند.

ریاضی‌مند با طرح این پرسش که آیا فعالیت و مصوبات این کارگروه‌ها به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار دارد، گفت: چرا سامانه‌ای ایجاد نمی‌شود تا زمین‌های راکد و موارد نقض تعهد در آن به‌صورت شفاف مشخص باشد؟ در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان واقعی پشت در‌های بسته مانده‌اند و از وجود زمین‌های راکد و غیرفعال برای دریافت و راه‌اندازی واحد تولیدی اطلاع ندارند؛ اما برخی افراد سودجو با استفاده از رانت اطلاعاتی و ارائه طرح‌های توجیهی غیرواقعی به‌راحتی زمین دریافت می‌کنند، در حالی که هدف آنها تولید نیست و به دنبال سوداگری زمین هستند.

وی ادامه داد: پیش از این نیز چنین کارگروهی وجود داشته، اما تصمیمات آن به مرحله اجرا نمی‌رسیده است. یکی از مصادیق رانت همین موضوع است؛ زیرا با وجود نقض تعهد از سوی برخی دریافت‌کنندگان زمین، مسئولان ذی‌صلاح برای اعمال ضمانت‌اجرا‌ها اقدام نمی‌کنند. این در حالی است که می‌توان در قرارداد‌ها از سازوکار‌های فسخ و انفساخ استفاده کرد. در فسخ قرارداد، دارنده حق باید در مهلت مقرر برای اعمال حق فسخ اقدام کند؛ اما در انفساخ، با تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده، قرارداد به‌صورت خودکار و قهری منحل می‌شود.

این کارشناس حقوقی تأکید کرد: اگر ضمانت‌اجرا‌ها از ابتدا به‌صورت مرحله‌ای در قرارداد‌ها پیش‌بینی شوند، بسیاری از این مشکلات به وجود نمی‌آیند. البته باید توجه داشت که برخی طرف‌های قرارداد با حسن‌نیت و به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل مالی شده‌اند و نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: در چنین مواردی باید با در نظر گرفتن حسن‌نیت، از اجرای طرح‌ها حمایت و به مجریان فرصت داده شود؛ اما اگر احراز شود فردی با سوءنیت عمل می‌کند و قصد تکمیل بنا و راه‌اندازی واحد تولیدی را ندارد، باید هرچه سریع‌تر از طریق محاکم قضایی یا کارگروه دارای ماهیت شبه‌قضایی برای بازپس‌گیری زمین اقدام شود.

ریاضی‌مند با بیان اینکه احراز صلاحیت متقاضیان زمین در حوزه اختیارات شهرک‌های صنعتی است، گفت: لزوماً نباید زمین فقط به افرادی واگذار شود که سابقه فعالیت تولیدی دارند؛ زیرا ممکن است فردی سابقه‌ای در این حوزه نداشته باشد، اما توانایی لازم برای راه‌اندازی واحد تولیدی را داشته باشد. موضوع مهم، صلاحیت افرادی است که متقاضیان را ارزیابی و ممیزی می‌کنند. این افراد باید تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشند و متناسب با نوع فعالیت و هر صنف انتخاب شوند؛ چراکه ممیزی اولیه از مراحل بعدی اهمیت بیشتری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی ضمانت‌اجرای قصور مسئولان نظارتی افزود: علاوه بر تکالیف نظارتی، باید برای خودداری مسئولان از انجام وظایف نیز ضمانت‌اجرا در نظر گرفته شود. اگر مسئولی از نقض تعهد آگاه باشد، اما در برابر آن چشم‌پوشی کند، باید مشخص شود چه برخوردی با او صورت می‌گیرد و آیا امکان پیگیری کیفری وجود دارد یا خیر. همچنین اگر فردی بدون قصد تولید، زمینی را دریافت کند و دو سال آن را بلااستفاده نگه دارد، آیا صرفاً فسخ قرارداد برای جبران خسارت ناشی از محروم ماندن بخش تولید از آن زمین کافی است؟

این کارشناس حقوقی با اشاره به خلأ‌های قانونی در زمینه ضمانت‌اجرا‌ها گفت: ضمانت‌اجرا‌ها نباید صرفاً به مسائل حقوقی و مفاد قرارداد محدود شوند، بلکه باید در قوانین نیز پیش‌بینی شوند. این مقررات باید هم دریافت‌کننده زمین یا منتقل‌الیه و هم مسئولان ذی‌ربطی را که در نظارت بر اجرای قرارداد کوتاهی کرده‌اند، دربر بگیرد و در موارد لازم، ضمانت‌اجرای کیفری نیز داشته باشد.

ریاضی‌مند در پایان خواستار راه‌اندازی «سامانه شفافیت املاک راکد» با درج اطلاعات دقیق ثبتی و نقشه‌های مبتنی بر مختصات UTM شد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه و مشخص شدن وضعیت هر قطعه زمین، از جمله زمین‌های در مرحله صدور مجوز، زمین‌های دارای مجوز و زمین‌هایی که هیچ اقدامی در آنها صورت نگرفته است، تولیدکنندگان در سراسر کشور می‌توانند از ظرفیت این زمین‌ها مطلع شوند و برای استفاده از آنها اقدام کنند.