یک شرکت فناور مستقر در پارک فناوری دانشگاه تهران، موفق به تولید پلت تخصصی تقویت مفاصل با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید و ترکیبی از مواد مؤثره گیاهی و زیستی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضوان ترکاشوند، سرپرست تحقیق و توسعه این شرکت فناور، با اشاره به ویژگی‌های این محصول اظهار کرد: پلت تقویت مفاصل با استفاده از ترکیبی اختصاصی از چند عصاره گیاهی، کلاژن و هیالورونیک اسید طراحی و تولید شده است و هدف از توسعه آن، کمک به حفظ و تقویت سلامت مفاصل است.

وی با تشریح فناوری به‌کاررفته در تولید این محصول افزود: در فرایند تولید این پلت، از فناوری ویژه‌ای با هدف محافظت از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی استفاده شده است که امکان تولید محصولی باکیفیت و بهره‌گیری مؤثر از مواد اولیه مرغوب را فراهم می‌کند.

ترکاشوند با اشاره به چالش‌های فنی توسعه این محصول بیان کرد: وجود عصاره زردچوبه در فرمولاسیون پلت، به دلیل ضریب چربی‌دوستی (Log P) بالا، چالش‌هایی را در مراحل تولید و پاک‌سازی تجهیزات ایجاد می‌کرد. با این حال، انتخاب فناوری مناسب تولید به شکل پلت، امکان مدیریت این چالش‌ها و دستیابی به فرایندی مطلوب و قابل کنترل را فراهم کرد.

سرپرست تحقیق و توسعه این شرکت فناور همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت پارک‌های علم و فناوری از توسعه محصولات نوآورانه گفت: پارک‌های علم و فناوری با فراهم‌سازی بستر‌های حمایتی و تخصصی، نقش مؤثری در ارتقای توانمندی فناورانه شرکت‌ها، رفع چالش‌های تولید و تسهیل مسیر توسعه محصولات جدید ایفا می‌کنند.

وی در ادامه درباره وضعیت تجاری‌سازی و صادرات این محصول توضیح داد: این محصول با فرمولاسیونی اختصاصی توسعه یافته و در حال حاضر صادرات مستقلی برای آن انجام نشده است. همچنین، به گفته وی، محصولی با ترکیب مشابه در بازار داخلی وجود ندارد و فرمولاسیون آن با الگوبرداری از یک برند معتبر خارجی توسعه پیدا کرده است.

توسعه این محصول را می‌توان نمونه‌ای از ظرفیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای طراحی و تولید محصولات تخصصی در حوزه سلامت و صنایع مرتبط دانست.