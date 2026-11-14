به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، در نشست مشترک احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، معاون آموزشی و مدیر امور بین‌الملل این دانشگاه و نمایندگان دانشگاه‌های عضو کنسرسیوم بین‌المللی مراکز علمی و فناوری پیشرو اصفهان (IUN)، میزبانی دانشگاه‌های استان برای برگزاری هفته علم و فناوری ایران و عراق در زمستان ۱۴۰۵ قطعی شد.

در این نشست، علاوه بر بررسی ابعاد اجرایی و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این رویداد بین‌المللی، ظرفیت‌های علمی و فناوری دانشگاه‌های عضو کنسرسیوم و زمینه‌های گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان ایران و عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی، با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی و فناوری با کشور عراق گفت: عراق به‌عنوان کشور همسایه و برخوردار از اشتراک‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی با ایران، یکی از اولویت‌های راهبردی ما در توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی و فناوری به شمار می‌رود.

احسان قبول افزود: در جریان سفر دو روزه هیئت عراقی به اصفهان و برگزاری نشست‌های مشترک با مقام‌های استانداری و رؤسای دانشگاه‌ها، درباره برگزاری هفته علم و فناوری ایران و عراق در سه محور علمی و آموزشی، فناوری و فرهنگی با محوریت دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر توافق شد.

وی با قدردانی از میزبانی و همراهی مجموعه دانشگاهی و اجرایی اصفهان، دیدار با رؤسای دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان و هنر، مسئولان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مشاور استاندار، مدیران بین‌الملل، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از استادان فعال در حوزه بین‌الملل را از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر فشرده دو روزه برشمرد.

سومین هفته علم ایران و عراق پس از برگزاری دو دوره پیشین در مشهد و کربلا، در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری می‌توانند به‌منظور مشارکت در این رویداد و ارائه پیشنهاد‌های موضوعی و محور‌های همکاری، با دبیرخانه عالی نظارت و هماهنگی رویداد مستقر در مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم یا دبیرخانه اجرایی هفته مستقر در دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه اصفهان ارتباط برقرار کنند.

برگزاری هفته علمی و فناوری ایران و عراق، فرصتی برای توسعه تعاملات علمی و پژوهشی، معرفی توانمندی‌های دانشگاه‌ها و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان مراکز علمی و فناوری دو کشور خواهد بود.