رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت:بیش ازهفتاد درصد ازسرشماری نفوس و مسکن در استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندارکرمان در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: باید با کیفیت لازم تلاش شودتا درصد تحقق سرشماری درشهرستان‌ها بالا رود و سر شماری درشهر‌های گنبکی وریگان زیر شصت درصد است و لازمست این عقب ماندگی جبران شود.

اقای طالبی گفت: با توجه به هدف گذاری‌ها در بحث بهره وری در برخی بخش‌ها عقب ماندگی داریم که دستگاه‌های مربوطه باید دلایل این عقب ماندگی را توضیح دهند.

وی افزود:چند کار باید دررابطه با اعتبارات جدید دنبال شودو باید بیشترین جذب دراعتبارات ابلاغ شده در استان را داشته باشیم و دستگاه‌های اداری به اعتبارات و ظرفیت‌های ملی توجه جدی داشته باشند عملکرد برخی دستگاه‌ها خوبست ولی برخی ارتباطشان با تهران ضعیف است و باید دستگاه‌ها روی منابع ملی و ظرفیت‌های قانون بودجه حتما تمرکز کنند و تا ده روز اینده گزارش این پیگیری را ارائه دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان هم در بحث مولد سازی از پیگیری‌های برخی دستگاه‌ها قدردانی کرد و گفت: جهش بسیار خوب در استان در بحث مولد سازی شاهدیم ولی برخی دستگاه‌ها از ظرفیت‌هایی که در اختیاردارند خوب استفاده نمیکنند و ما در کرمان باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

اقای وحیدی افزود: ۷۱ درصد سرشماری نفوس و مسکن در استان انجام شده و امیدواریم تا پایان هفته سرشماری به اتمام برسد.

وی بیان کرد:خانوار‌هایی که اطلاعات خود را کامل نکردند به سامانه دولت من مراجعه و اطلاعات خانوار را کامل کنند.