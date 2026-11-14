چهل‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن نیروی پدافند هوایی ارتش از امروز ۲۳ آبان‌ماه به‌مدت سه روز به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) مشهد، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس عقیدتی-سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش گفت:

این دوره از مسابقات با حضور ۳۳۵ نفر از برگزیدگان یگان‌های تابعه این نیرو در رشته‌های حفظ، قرائت، اذان و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود و فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی کارکنان و ترویج فرهنگ انس با کلام وحی در مجموعه نیروی پدافند هوایی ارتش به‌شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عدیده، اظهار کرد: از ویژگی‌های شاخص این دوره برگزاری هم‌زمان سومین دوره مسابقات قرآن کریم اعضای وابسته نیروی پدافند هوایی ارتش در کنار رقابت‌های کارکنان پایور و وظیفه است که نشان‌دهنده توجه ویژه این نیرو به توسعه فعالیت‌های قرآنی در میان تمامی اقشار خانواده بزرگ پدافند هوایی است.

وی افزود: در انتهای این رقابت‌ها ۸۰ نفر از برگزیدگان رشته‌های مختلف، جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران را که دی‌ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، کسب می‌کنند.