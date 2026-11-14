به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، برنامه‌های این دوره از هفته کتاب با تمرکز بر شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، بر این اصل استوار است که مطالعه تنها یک فعالیت انفرادی نیست، بلکه نوعی مواجهه و گفتگوی دوطرفه میان خواننده و اندیشه‌های نویسنده است.

نمایشگاه‌های کتاب و نشست‌های ادبی در استان‌های مختلف کشور، فضایی را فراهم آورده‌اند تا مخاطبان علاوه بر خرید کتاب، با نویسندگان و ناشران نیز به گفت‌و‌گو و تبادل نظر بپردازند.

کارشناسان حوزه فرهنگ معتقدند انتخاب شعار امسال، تأکیدی بر نقش فعالانه کتاب در جامعه است.

کتاب در این رویکرد، صرفاً ابزاری برای کسب اطلاعات نیست، بلکه ابزاری برای درک عمیق‌تر جهان، تقویت تفکر انتقادی و برقراری گفتمان‌های سازنده در سطوح مختلف اجتماعی است.

در کنار نمایشگاه‌های کتاب، برنامه‌های جانبی نظیر مسابقه‌های کتاب‌خوانی، پویش‌های کتابخوانی، نشست‌های تخصصی نویسندگان و کارگاه‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مخاطبان بتوانند از فرصت حضور در این هفته بهره‌مند شده و تجربه‌ای متفاوت از دنیای واژه‌ها داشته باشند.

انتظار می‌رود با مشارکت گسترده گروه‌های فرهنگی و حضور پررنگ مردم در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های جانبی، سی و چهارمین هفته کتاب، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های دانش در کشور ایفا کند.

ویژه برنامه‌های هفته کتاب از امروز تا ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.