شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا گفت: با وجود بازگشت حمل و نقل هوایی در آمریکا، بازگشت به حالت عادی چندین روز زمان می‌برد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) روز جمعه، بیش از چهار ساعت پس از قطع ارتباطات که مراکز کنترل ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داد، دستور توقف پروازها در این کشور را لغو کرد.



طبق گزارش FlightRadar۲۴، هزاران پرواز لغو یا با تأخیر رو‌به‌رو شدند و بیش از هزار پرواز برنامه ریزی شده برای این آخر هفته از هم اینک لغو شده‌اند. تحلیلگران صنعت معتقدند که بازگشت به حالت عادی ممکن است چندین روز طول بکشد. دافی اعلام کرد که مشکل اولیه برطرف شده است و پرواز‌ها اکنون با خیال راحت در حال انجام هستند. با این حال، او هشدار داد که ارتقاء سیستم کنترل ترافیک هوایی قدیمی ضروری است و بودجه ۵۰ میلیارد دلاری را برای نوسازی آن خواستار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا گفت: حریم هوایی کشور ساعت ۸:۱۵ بعد از ظهر (۱:۱۵ بامداد به وقت گرینویچ) بازگشایی شد، اما هشدار داد که بازگشت به حالت عادی زمان می‌ برد.

کاخ سفید و وزارت حمل و نقل روز جمعه از کنگره خواستند تا طرحی ۳۰.۱ میلیارد دلاری برای ارتقاء فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کنترل ترافیک هوایی تصویب کند.

با وجود آنکه اداره هوانوردی فدرال آمریکا، توقف سراسری پروازها را که روز جمعه اعمال کرده بود لغو کرد اما فرودگاهها درباره ادامه تاخیرها هشدار می‌دهند.0



فرودگاه بین‌المللی بالتیمور/واشنگتن تِرگود مارشال، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اختلال در پروازها ممکن است «نه‌تنها امشب، بلکه در طول تعطیلات آخر هفته نیز» ادامه داشته باشد. این فرودگاه از مسافران خواست وضعیت پرواز خود را از شرکت هواپیمایی مربوطه پیگیری کنند.



فرودگاه بین‌المللی واشنگتن دالس نیز هشدار داد که شرکت‌های هواپیمایی برای تنظیم مجدد برنامه‌های پروازی خود پس از توقف سراسری، به زمان نیاز خواهند داشت.