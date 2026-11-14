کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، این هفته در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، ضمن بازدید از رصدخانه کشاورزی ایران، موانع و مشکلات تولید در حوزه کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دستور کار اعلام‌شده کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، نشست مشترکی با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه برگزار می‌کنند.

در این نشست که از در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد، اعضای کمیسیون ضمن بازدید از رصدخانه کشاورزی ایران، موانع و مشکلات تولید در حوزه فعالیت‌های این وزارتخانه را بررسی و ابعاد مختلف مسائل و چالش‌های موجود را ارزیابی خواهند کرد.

همچنین بر اساس این دستور کار، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.