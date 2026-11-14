مدیرعامل انجمن دیابت ایران بر اهمیت اصلاح سبک زندگی، از جمله افزایش فعالیت‌ های بدنی روزانه و بازگشت به تغذیه سنتی شامل مصرف میوه‌ ها و سبزیجات تازه، به عنوان ارکان اصلی پیشگیری از بروز دیابت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، دکتر «نیکوسخن»، مدیرعامل انجمن دیابت ایران، در سخنرانی ویدیوکنفرانسی در همایش سراسری دیابت در مشهد، اظهار داشت: رویکرد جهانی درباره دیابت از «مدیریت حال خوب بیماران» به سمت «پیشگیری از ابتلا و تشخیص سریع» تغییر یافته است.

دکتر نیکوسخن با ارائه آمارهای تکان‌ دهنده از وضعیت این بیماری در سطح جهان و ایران، اظهار داشت: آمارها نشان می‌ دهند که هم اکنون حدود ۶۳۵ میلیون نفر در جهان با دیابت زندگی می‌ کنند و پیش‌ بینی می‌ شود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸۳۰ میلیون نفر برسد که نشان‌ دهنده یک فاجعه سلامت در سطح جهانی است.

وی با اشاره به چالش «بی‌خبری از بیماری»، تأکید کرد که بزرگترین علامت خطر دیابت، «بی‌ علامتی» آن است.

نیکوسخن افزود: بسیاری از افراد در مرحله پیش‌دیابت یا در مراحل اولیه ابتلا هستند اما از وضعیت خود آگاه نیستند. این تأخیر در تشخیص سبب می‌ شود که در زمان شناسایی، بیمار با عوارض جدی در ارگان‌ های حیاتی نظیر قلب، کلیه، چشم‌ ها و سیستم عصبی مواجه گردد.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران با تأکید بر اینکه تشخیص زودهنگام می‌ تواند تا ۹۰ درصد از بروز عوارض مخرب دیابت جلوگیری کند، راهکارهای شناسایی افراد در معرض خطر را برشمرد.

وی خاطرنشان کرد که عواملی نظیر سن (بالای ۳۵ سال)، سابقه خانوادگی، فشار خون بالا، چاقی و سبک زندگی غیرفعال از جمله عوامل اصلی ریسک محسوب می‌شوند.

دکتر نیکوسخن همچنین با معرفی ابزار آنلاین «محاسبگر ریسک دیابت» که توسط فدراسیون بین‌ المللی دیابت ارائه شده است، از مخاطبان خواست تا با وارد کردن شاخص‌ هایی نظیر سن، شاخص توده بدنی (BMI) و میزان فعالیت بدنی، میزان خطر ابتلا را ارزیابی کنند.

وی یادآور شد که در نژادهای آسیایی، حتی شاخص توده بدنی (BMI) حدود ۲۳ نیز می‌ تواند نشان‌ دهنده نیاز به مراقبت‌ های بیشتر باشد.

دکتر نیکوسخن در پایان بر اهمیت اصلاح سبک زندگی، از جمله افزایش فعالیت‌ های بدنی روزانه و بازگشت به تغذیه سنتی شامل مصرف میوه‌ ها و سبزیجات تازه، به عنوان ارکان اصلی پیشگیری از بروز این بیماری تأکید کرد.

همایش سراسری «دیابت را به موقع کنترل کن» به مناسبت بزرگداشت روز جهانی دیابت در مشهد برگزار شد.