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در مانور آمادگی نانواییهای پارسآباد نحوه استفاده از سوخت جایگزین ارزیابی شد؛ ۸۰ درصد نانواییهای شهرستان به سیستم دوگانهسوز مجهز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی لطفی فرماندار پارسآباد در بازدید از واحدهای نانوایی گفت: ۸۰ نانوایی در این شهرستان به سیستمهای دوگانهسوز مجهز شده است و تجهیز همه واحدهای پخت نان به سوخت دوم با هدف امکان تهیه و ارایه نان در شرایط قطعی احتمالی انرژی ادامه دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ باب نانوایی در این شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۸۰ واحد در این شهرستان به سیستم دوگانهسوز مجهز شده که این تعداد به طور مساوی شامل ۴۰ واحد در مناطق روستایی و ۴۰ واحد در محلههای مختلف شهر پارسآباد است.
فرماندار پارسآباد با تأکید بر اینکه تدابیر لازم فراتر از تغییر سوخت است ، افزود: علاوه بر تامین و ذخیرهسازی سوخت جایگزین (گازوئیل) موتورهای برق اضطراری نیز برای این نانواییها تدارک دیده شده و روند تجهیز سایر واحدها نیز با جدیت ادامه دارد.
لطفی افزود: نانواییهای دوگانهسوز حتی در شرایط بحرانی و قطعی همزمان گاز و برق نیز امکان پخت و خدماترسانی به شهروندان را دارند.
وی بر گشت و کنترل قیمتهای مصوب و رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از کم فروشی در نانواییها تاکید کرد.