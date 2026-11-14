به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی لطفی فرماندار پارس‌آباد در بازدید از واحدهای نانوایی گفت: ۸۰ نانوایی در این شهرستان به سیستم‌های دوگانه‌سوز مجهز شده است و تجهیز همه واحدهای پخت نان به سوخت دوم با هدف امکان تهیه و ارایه نان در شرایط قطعی احتمالی انرژی ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ باب نانوایی در این شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۸۰ واحد در این شهرستان به سیستم دوگانه‌سوز مجهز شده‌ که این تعداد به طور مساوی شامل ۴۰ واحد در مناطق روستایی و ۴۰ واحد در محله‌های مختلف شهر پارس‌آباد است.

فرماندار پارس‌آباد با تأکید بر اینکه تدابیر لازم فراتر از تغییر سوخت است ، افزود: علاوه بر تامین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین (گازوئیل) موتورهای برق اضطراری نیز برای این نانوایی‌ها تدارک دیده شده و روند تجهیز سایر واحدها نیز با جدیت ادامه دارد.

لطفی افزود: نانوایی‌های دوگانه‌سوز حتی در شرایط بحرانی و قطعی همزمان گاز و برق نیز امکان پخت و خدمات‌رسانی به شهروندان را دارند.

وی بر گشت و کنترل قیمت‌های مصوب و رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از کم فروشی در نانوایی‌ها تاکید کرد.