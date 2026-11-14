به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی لارستان از خرید ۱۰۰ جلد کتاب «سکه‌های لاری؛ از خلیج فارس تا اقیانوس هند» توسط یک نیک‌اندیش فرهنگی خبر داد.

سمیه معمارزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: خرید ۱۰۰ جلد از کتاب «سکه‌های لاری؛ از خلیج فارس تا اقیانوس هند» توسط یک نیک‌اندیش فرهنگی، اقدامی ارزشمند در حمایت از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی لارستان است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی لارستان با اشاره به محتوای این اثر گفت: کتاب «سکه‌های لاری؛ از خلیج فارس تا اقیانوس هند» به گردآوری، تدوین و ترجمه فاطمه قملاقی، به بررسی جایگاه سکه‌های لاری در تاریخ پول و تجارت دریایی منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند پرداخته است.

معمارزاده ادامه داد: سکه‌های لاری با توجه به ساختار و نقش آنها در مبادلات تجاری گذشته، بخشی ارزشمند از میراث تاریخی لارستان محسوب می‌شوند و معرفی این پیشینه می‌تواند در شناخت ابعاد اقتصادی، تجاری و فرهنگی این منطقه مؤثر باشد.

وی با قدردانی از این اقدام فرهنگی بیان کرد: حمایت خیران از حوزه کتاب و کتابخانه‌های عمومی، علاوه بر کمک به توسعه منابع فرهنگی، می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مرتبط با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه داشته باشد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی لارستان ابراز امیدواری کرد: با تداوم مشارکت خیران و نیک‌اندیشان، زمینه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی بیشتر، تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لارستان فراهم شود.