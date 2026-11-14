سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر استان خوزستان گفت: یک قلاده گربه جنگلی پس از بررسی وضعیت سلامت و اطمینان از توانایی بازگشت آن به طبیعت، رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی یوسفی قندعلی اظهار کرد: در پی تحویل یک قلاده گربه جنگلی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر، وضعیت سلامت این گونه مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت آن، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیات‌وحش افزود: حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری، در راستای پاسداری از میراث طبیعی کشور و تضمین پایداری محیط زیست، از مهم‌ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود.

یوسفی قندعلی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان شوشتر برای زیست گونه‌های بومی بیان کرد: با نظارت مستمر و افزایش آگاهی جوامع محلی، موارد مشاهده‌شده از حیات‌وحش توسط شهروندان با حساسیت و مسئولیت‌پذیری به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده می‌شود که این مشارکت نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان و جانوران آسیب‌دیده، زخمی یا گرفتار، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی آن‌ها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.