به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه کریمی، گفت: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضع لحظه‌ای کیفیت هوای تهران، شاخص ۲۴ ساعته و جزئیات اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به سامانه‌های اطلاع‌رسانی این شرکت مراجعه کنند.

وی افزود: اطلاعات کیفیت هوای پایتخت از طریق ایستگاه‌های سنجش مستقر در شهر اندازه‌گیری و به‌صورت آنلاین در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

کریمی با اشاره به راه‌های دسترسی به این اطلاعات گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه AirNow به نشانی airnow.tehran.ir وضع لحظه‌ای کیفیت هوا و اطلاعات ایستگاه‌های سنجش را مشاهده کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: نرم افزار «کیفیت هوای تهران» نیز برای کاربران اندروید از طریق کافه‌بازار و برای کاربران سیستم‌عامل iOS از طریق سیب‌اپ و سیبچه قابل دریافت است.

وی با بیان اینکه پرتال شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز یکی دیگر از راه‌های اطلاع‌رسانی است، گفت: در این پرتال به نشانی air.tehran.ir علاوه بر شاخص آنلاین و شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوا، اخبار و اطلاعیه‌های شرکت نیز منتشر می‌شود.

کریمی درباره اختلال موقت این سامانه توضیح داد: پرتال شرکت امروز به‌ علت به‌روزرسانی زیرساخت برای مدت کوتاهی از دسترس خارج شد که این مشکل برطرف شده و سامانه در حال حاضر بدون اختلال به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.