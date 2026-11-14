دوره تخصصی آموزش و بازآموزی رشته سامبو با حضور ۶۰ نفر از مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی و با هدف ارتقای دانش فنی و به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوره استاژ تخصصی فنی و بازآموزی سامبو آقایان، جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در خانه رزمی استان قم برگزار شد.

در این دوره آموزشی، ۶۰ نفر از مربیان و ورزشکاران سامبو حضور داشتند و مباحث تخصصی مرتبط با فنون، تکنیک‌ها و شیوه‌های آموزشی این رشته را فرا گرفتند.

مدرسی این دوره را اسکوئی، مسئول کمیته مربیان و مربی تیم‌های ملی انجمن سامبو جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت.

ارتقای سطح دانش تخصصی، تقویت توانمندی‌های فنی و بازآموزی فنون و تکنیک‌های سامبو از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره عنوان شده است.