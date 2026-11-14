افراد قبل از شرکت در سرشماری مجازی و حضوری کدپستی منزل را از روش‌های اعلام شده توسط شرکت ملی پست ایران تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اهمیت کد پستی در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا اظهار کرد: اطلاعات کد پستی یکی از داده‌های پایه برای توسعه حکمرانی مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی هدفمند در کشور است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۸ درصد اماکن شناسایی‌شده در کشور دارای کد پستی هستند و برای اماکن جدید نیز پس از شناسایی، کد پستی اختصاص داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به راه‌های دسترسی مردم به کد پستی گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «پست من» به نشانی my.post.ir، پایگاه اینترنتی شرکت ملی پست به نشانی post.ir یا سامانه جی‌نف، کد پستی محل سکونت خود را استعلام کنند. همچنین دفاتر پستی سراسر کشور آماده ارائه این خدمت هستند.

احمدی ادامه داد: در سامانه جی‌نف، امکان پیدا کردن کد پستی از طریق جست‌و‌جو یا مشخص کردن موقعیت ملک روی نقشه فراهم شده است. همچنین با هماهنگی مرکز آمار، دسترسی مأموران سرشماری به کد پستی مناطق مورد مراجعه تسهیل می‌شود تا اطلاعات خانوار‌هایی که داده‌های آنها ناقص است، تکمیل شود.

وی با اشاره به پیشرفت طرح جی‌نف تصریح کرد: ژئوکدسازی در مناطق شهری تاکنون به حدود ۹۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این میزان در شهر‌ها و روستا‌ها از ۹۵ درصد فراتر برود.

مدیرعامل شرکت ملی پست با تأکید بر ضرورت استفاده از نشانی استاندارد در ارائه خدمات عمومی گفت: کد پستی امکان شناسایی دقیق و یکپارچه موقعیت مکانی را برای دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های آب، برق و گاز و شهرداری‌ها فراهم می‌کند.

احمدی همچنین یکی از کاربرد‌های مهم این طرح را تسریع خدمات امدادی دانست و افزود: با استفاده از کد پستی، موقعیت دقیق افراد حتی در ساختمان‌های آپارتمانی و در سطح طبقه و واحد مشخص می‌شود و دستگاه‌هایی مانند اورژانس و آتش‌نشانی می‌توانند بدون اتلاف وقت برای دریافت نشانی، سریع‌تر به محل حادثه برسند.