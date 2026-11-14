با گشایش مجوز‌های صادراتی جدید و رفع موانع در مسیر بازار‌های عراق، ویتنام و فیلیپین، تلاش‌ها برای تثبیت جایگاه سیب استان در بازار‌های بین‌المللی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات باکیفیت استان، به‌ویژه سیب، تاکید کرد.

رضا رحمانی، در حاشیه افتتاح طرح توسعه مجموعه سردخانه، سورتینگ و بازرگانی در ارومیه، با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی، گفت: برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌هایی نظیر سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی و پایانه‌های صادراتی الزامی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به چالش‌های موجود در بازار فروش سیب، از جمله هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان تاکید کرد.

وی همچنین خبر داد: امسال با دریافت مجوز صادرات سیب به عراق و فراهم شدن زمینه عرضه این محصول به کشورهایی نظیر ویتنام و فیلیپین، گام‌های مهمی در جهت توسعه بازارهای هدف برداشته شده است.

رحمانی با اشاره به نتایج اعزام هیئت‌های تجاری به ویتنام، افزود: پیگیری توافقات تجاری و رفع موانع اجرایی، از جمله راهکارهای اصلی برای صیانت از منافع باغداران و تثبیت حضور محصولات استان در بازارهای جهانی است.

وی در پایان با قدردانی از فعالان بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی، بر ادامه تلاش مدیریت استان برای حمایت از تولید و گسترش صادرات تاکید کرد.