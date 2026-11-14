مراسم بیستمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید فقید جهان تشیع، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعه‌شب با حضور علما، حوزویان و جمعی از مسئولان و مردم در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم در حسینیه دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی و با حضور جمعی از اعضای بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیران استان، فرمانده انتظامی استان، علما، طلاب و ارادتمندان اهل بیت (ع) برگزار شد.

این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مدیحه‌سرایی در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) و سخنرانی همراه بود و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این مرجع تقلید، از جایگاه علمی، معنوی و انقلابی وی تجلیل کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قادری، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی آیت‌الله فاضل لنکرانی، بهره‌گیری شایسته از عمر را از برجسته‌ترین خصوصیات این مرجع فقید دانست و گفت: ایشان از ۱۳ سالگی که وارد حوزه علمیه شدند تا رسیدن به جایگاه مرجعیت، همواره از فرصت عمر خود به بهترین شکل استفاده کردند و در ۱۹ سالگی از جوان‌ترین شاگردان آیت‌الله العظمی بروجردی بودند.

وی افزود: آیت‌الله فاضل لنکرانی در کنار جایگاه برجسته علمی و تسلط بر فقه و اصول، از تهذیب نفس و خودسازی غافل نبودند و دانش و اندوخته‌های علمی هرگز مانعی در مسیر معنویت و رشد اخلاقی ایشان نشد.

قادری، تقوای بالا و برخورداری از بصیرت در مسائل سیاسی را از دیگر ویژگی‌های این مرجع تقلید برشمرد و اظهار کرد: همین ویژگی‌ها موجب شده بود ایشان در شرایط حساس و بحران‌های سیاسی، شناخت روشنی از وظیفه و تکلیف خود داشته باشند و همواره پاسدار انقلاب اسلامی و همراه رهبری معظم انقلاب باشند.

وی همچنین ارادت ویژه به حضرت فاطمه زهرا (س) را از شاخصه‌های برجسته شخصیت آیت‌الله فاضل لنکرانی عنوان کرد و گفت: ایشان معتقد بودند جامعه اسلامی به حضرت صدیقه طاهره (س) دِین بزرگی دارد و باید از برگزاری مجالس عزاداری معمول فراتر رفت و آیین‌های سوگواری آن حضرت را با شکوه و حال‌وهوایی عاشورایی برگزار کرد.