سارق منزل در شهرضا کمتر از یک هفته پس از سرقت طلا، سکه و ارز به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی سرقت مقادیر قابل توجهی طلا، سکه و ارز خارجی از منزلی در شهرضا، کارآگاهان پلیس آگاهی کمتر از یک هفته هویت سارق را شناسایی و متهم را دستگیر کردند.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: بخش عمده اموال مسروقه پس از مراحل قانونی به مالباخته بازگردانده شد.

وی با هشدار درباره نگهداری مقادیر زیاد طلا، سکه و ارز در منازل، از شهروندان خواست برای حفاظت از دارایی‌های ارزشمند خود، صندوق‌های امانات بانکی را در اولویت قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان استفاده از دوربین مداربسته، قفل‌های ایمن، اطمینان از بسته بودن در‌ها و پنجره‌ها و پرهیز از انتشار اطلاعات دارایی‌های ارزشمند در فضای مجازی را از راهکار‌های پیشگیری از سرقت برشمرد و از مردم خواست تحرکات مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.