به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی دقیق آمار کلنی‌ها، از پتانسیل تولید ۶۰ تن عسل در این شهرستان خبر داد.

فاطمه عباسپور اظهار داشت: روند سرشماری زنبور عسل و وضعیت سلامت کلنی‌ها در زنبورستان‌های این شهرستان با همراهی کارشناس مسئول طیور و کارشناس زنبور عسل استان و کارشناس مسئول تولیدات دامی شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطلاعات تولیدی به‌روزرسانی و بر سلامت کلنی‌ها نظارت شود.

وی افزود: بررسی دقیق و به‌روزرسانی روند سرشماری زنبور عسل، نخستین گام در جهت مدیریت علمی منابع و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان است. این اقدامات میدانی به ما کمک می‌کند تا با شناسایی دقیق وضعیت کلنی‌ها، راهکار‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و حفظ سلامت زنبور‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع تولیدکنندگان برسانیم.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۰ بهره‌بردار در حوزه زنبورداری در شهرستان میاندورود فعالیت دارند که با استقرار حدود ۶۵۰۰ کلنی، سالانه به‌طور متوسط ۶۰ تن عسل تولید می‌کنند. این حجم از تولید، نشان‌دهنده پایداری و ظرفیت بالای این صنعت در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و نقش مؤثر آن در توسعه پایدار اقتصاد شهرستان است.

عباسپور تأکید کرد که دقت در فرآیند سرشماری و مدیریت علمی زنبورداری، نه تنها باعث ارتقای کیفیت تولید عسل می‌شود، بلکه با تقویت فرآیند گرده‌افشانی، تأثیر مستقیم و مثبتی بر افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی و سایر بخش‌های کشاورزی منطقه دارد.