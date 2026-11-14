علاقه‌مندان به سینما تنها یک هفته فرصت دارند تا آثار خود را در قالب‌های مختلف برای شرکت در هفدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار با محوریت «بعثت ملت ـ ایران ابرقدرت» ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با شعار «بعثت ملت ـ ایران ابرقدرت»، تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

این دوره از جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله رقابتی، «فیلم ما» (مختص نهضت فیلم‌سازان نوجوان)، اکران مردمی و جوایز مردمی برگزار خواهد شد. در بخش رقابتی، قالب‌های متنوعی از جمله فیلم‌های داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، آثار فضای مجازی، تولیدات ویدئویی هوش مصنوعی و فیلم‌نامه پذیرفته می‌شوند.

محورهای محتوایی هفدهمین دوره جشنواره، بر موضوعاتی نظیر «بعثت خون‌خواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «دفاع مقدس سوم»، «عدالت»، «رویای ایرانی» و «حافظه ملی» تمرکز دارد. همچنین بخش ویژه‌ای تحت عنوان «ملت مبعوث» با هدف روایت نقش‌آفرینی مردم در تحولات اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند تا پایان مهلت مقرر (۳۰ آبان) به سامانه «فانوس» جشنواره عمار مراجعه کنند.