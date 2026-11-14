معاون وظیفه عمومی استان مرکزی اعلام کرد.
سربازان غایب هم مشمول کسر خدمت ایثارگری والدین میشوند
معاون وظیفه عمومی استان مرکزی از امکان بهرهمندی کارکنان وظیفه غایبِ در حال خدمت از کسر خدمت ایثارگری والدین در حوزههای رزمندگی، جانبازی و آزادگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ الیاس خوبانی گفت: در راستای تکریم ایثارگران و افزایش رضایتمندی کارکنان وظیفه، تمامی سربازان غایبی که وارد دوره خدمت سربازی شدهاند، در صورت برخورداری از شرایط لازم میتوانند از امتیاز کسر خدمت ایثارگری والدین بهرهمند شوند.
وی افزود: کارکنان وظیفه واجد شرایط پس از شروع خدمت سربازی میتوانند برای دریافت گواهی کسر خدمت به سازمان نیروهای مسلح مربوط مراجعه کنند.
معاون وظیفه عمومی استان مرکزی تأکید کرد: این مقررات صرفاً مربوط به کسر خدمت ایثارگری است و بخشش اضافهخدمت سنواتی سربازان همچنان مطابق ضوابط قبلی و در اختیار یگان خدمتی مربوطه خواهد بود.
سرهنگ خوبانی گفت: مشمولان و خانوادههای آنان برای اطلاع از جزئیات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.