معاون وظیفه عمومی استان مرکزی از امکان بهره‌مندی کارکنان وظیفه غایبِ در حال خدمت از کسر خدمت ایثارگری والدین در حوزه‌های رزمندگی، جانبازی و آزادگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ الیاس خوبانی گفت: در راستای تکریم ایثارگران و افزایش رضایتمندی کارکنان وظیفه، تمامی سربازان غایبی که وارد دوره خدمت سربازی شده‌اند، در صورت برخورداری از شرایط لازم می‌توانند از امتیاز کسر خدمت ایثارگری والدین بهره‌مند شوند.

وی افزود: کارکنان وظیفه واجد شرایط پس از شروع خدمت سربازی می‌توانند برای دریافت گواهی کسر خدمت به سازمان نیرو‌های مسلح مربوط مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی استان مرکزی تأکید کرد: این مقررات صرفاً مربوط به کسر خدمت ایثارگری است و بخشش اضافه‌خدمت سنواتی سربازان همچنان مطابق ضوابط قبلی و در اختیار یگان خدمتی مربوطه خواهد بود.

سرهنگ خوبانی گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.