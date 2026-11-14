دستگاه تخصصی ERCP ( آندوسکوپی و رادیولوژی پیشرفته) مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بیرجند، به‌طور میانگین ماهانه به حدود ۱۰ بیمار خدمات تخصصی ارائه می کند.

خدمت‌رسانی مستمر دستگاه پیشرفته ERCP، ماهانه به حدود ۱۰ بیمار در بیرجند

خدمت‌رسانی مستمر دستگاه پیشرفته ERCP، ماهانه به حدود ۱۰ بیمار در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دستگاه تخصصی ERCP ( آندوسکوپی و رادیولوژی پیشرفته) از سال ۱۴۰۰ در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)، به عنوان یکی از ظرفیت‌های درمانی استان، همواره در خدمت بیماران بوده است.

گنجی فرد افزود: در برهه‌ای، به دلیل کمبود کشوری اقلام مصرفی ضروری (مانند گاید وایر و اسفنکتروتوم) روند ارائه خدمت در این واحد با یک وقفه کوتاه‌مدت، حدوداً دو هفته‌ای مواجه شد؛ با این حال، مدیریت بیمارستان با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با شرکت‌های تأمین‌کننده، اقلام مورد نیاز را تهیه و تأمین کرد.

وی گفت: در حال حاضر با رفع این محدودیت مقطعی، دستگاه ERCP فعال بوده و خدمات تخصصی خود را با آمادگی کامل به بیماران ارائه می‌دهد؛ بر اساس گزارش‌ها، این واحد به‌طور میانگین ماهانه پذیرای حدود ۱۰ بیمار نیازمند به این خدمات تخصصی است.