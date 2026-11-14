همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سفره احسان و مهربانی در نقاط مختلف استان اردبیل گسترده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این اقدام خداپسندانه، سپاه حضرت عباس (ع) با همکاری مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع)، بیش از هزار پرس غذای گرم و مؤسسه خیریه ائمه اطهار نیز دو هزار پرس غذای گرم و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت را میان خانوادههای نیازمند و کمبرخوردار توزیع کردند.
ظاهر وطنخواه، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارسآباد نیز گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، مرکز نیکوکاری نسیم مهربانی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام به پخت و توزیع یک هزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم با هدف ترویج فرهنگ اطعام و کمکرسانی به نیازمندان در شهر پارسآباد کرد.