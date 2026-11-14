ظاهر وطن‌خواه، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد نیز گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، مرکز نیکوکاری نسیم مهربانی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام به پخت و توزیع یک هزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم با هدف ترویج فرهنگ اطعام و کمک‌رسانی به نیازمندان در شهر پارس‌آباد کرد.