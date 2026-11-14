مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از کاشت حدود ۹۰ هزار نهال بومی گز و تاغ در محدوده سه‌راهی فرودگاه امام خمینی (ره) تا انتهای حوزه استحفاظی این استان خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا بیانی گفت: این عملیات در چارچوب طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت و با هدف ادامه سیاست‌های بیابان‌زدایی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: محدوده اجرای طرح حدود ۳۰ کیلومتر رفت و برگشت است و کاشت نهال در نقاطی انجام می‌شود که قابلیت کشت داشته باشند؛ چراکه بخشی از این عرصه‌ها به دلایل طبیعی امکان کاشت ندارند.

بیانی با اشاره به تأمین اعتبار طرح از سوی استانداری تهران و بخش خصوصی اظهار کرد: اجرای این پروژه بر اساس دو طرح فرادست شامل طرح بیابان‌زدایی حاشیه زرد و طرح مرتعداری دین و مره انجام می‌شود که به تصویب کمیته فنی استان رسیده‌اند.

وی گونه‌های اصلی این طرح را گز و تاغ معرفی کرد و گفت: نهال‌های مورد استفاده بومی هستند و بخشی از آنها از نهالستان ملارد، بخشی از نهالستان کاشان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و بخشی نیز احتمالاً از نهالستان دامغان تأمین می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه کاشت نهال‌ها به مناسبت روز مادر انجام خواهد شد، افزود: این عملیات با نظارت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پیگیری می‌شود.

بیانی درباره برنامه آبیاری نیز گفت: این عرصه به شش دوره آبیاری نیاز دارد؛ در روز نخست یک نوبت آبیاری انجام می‌شود و پس از آن، با توجه به نیاز آبی کم گونه‌های گز و تاغ، از نزولات آسمانی استفاده خواهد شد. همچنین یک نوبت آبیاری در اسفندماه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۶ به بعد، سالانه حدود ۶ تا ۸ دوره آبیاری باید انجام شود. این طرح در شش ردیف و با حفر حدود ۹۰ هزار چاله اجرا خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره حفاظت از نهال‌ها نیز گفت: نگهداری و مراقبت از نهال‌ها در طرح پیش‌بینی شده است و در مرحله نخست، گروه داوطلب کاشت نهال برای حدود سه سال مسئولیت حفاظت را برعهده می‌گیرد. در صورت محقق نشدن این موضوع، استفاده از پیمانکار برای نگهداری و حفاظت در نظر گرفته شده است.

بیانی افزود: رایزنی‌ها برای واگذاری مسیر سبز به نهادی مشخص با هدف حفاظت و مراقبت دائمی از آن ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه ایران در عرصه درخت‌کاری جهان گفت: ایران در حال حاضر یکی از حدود ۱۲ کشور نخست جهان در زمینه درخت‌کاری است.