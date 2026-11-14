کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی با حضور مسئولان فدراسیون، اعضای هیات رییسه، سازمان لیگ فوتبال ومدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال مردان و بانوان برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی با حضور محمدرضا ساکت، مدیر صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، اسفندیار پور و فریده شجاعی، اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، مهدی برادران، محمود شیعی، امیر حسین حسینی، دانیال مرادی، بهارک کاظم، امیرحسین فراهانی، حجت اله بهمنی، امیر حسین روشنک و مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال آقایان و بانوان صبح امروز در هتل اکادمی ملی فوتبال آغاز شد.

این کارگاه با هدف تبیین دقیق‌تر الزامات نظام صدور مجوز حرفه‌ای، افزایش آگاهی مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول مردان و بانوان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها از امروز صبح در هتل اکادمی به مدت یک روز در حال برگزاری است تا زمینه ارتقای استاندارد‌های باشگاه‌داری و توسعه فوتبال حرفه‌ای کشور فراهم شود.