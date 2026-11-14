برنامه رادیویی «دورت بگردم» از ۲۳ آبان با محور تنوع فرهنگی ایران روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و مجموعه تلویزیونی «گذرگاه دیاتلوف» نیز از ۳۰ آبان به جدول پخش شبکه تماشا افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌ برنامه «دورت بگردم» با نگاهی به شعار‌های «ایران جان» و «گنجینه فرهنگ‌ها»، جلوه‌هایی از ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی مناطق مختلف کشور را به شنوندگان معرفی می‌کند.

این برنامه هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از موج اف‌ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز پخش می‌شود.

همچنین مجموعه تلویزیونی «گذرگاه دیاتلوف» به کارگردانی یوگنی نیکیشوف و محصول سال ۲۰۲۰ روسیه، از شنبه ۳۰ آبان ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

این مجموعه بر اساس وقایع واقعی سال ۱۹۵۹ ساخته شده و ماجرای ناپدیدشدن گروهی ۹ نفره از دانشجویان را روایت می‌کند که برای اسکی عازم رشته‌کوه اورال می‌شوند، اما به دلایلی نامعلوم هرگز به مقصد نمی‌رسند.

پیوتر فئودوروف در نقش ایگور دیاتلوف، اوگنیا مالاخوا در نقش تانیا و ایگور پترنکو در نقش افسر کاگ‌ب، اگوروف، از بازیگران این مجموعه هستند.