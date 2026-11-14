مردم شهرستان بهارستان در دویست و پنجاه و هشتمین اجتماع شبانه خود، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در خیابان شهید محمد جهان‌آرا با حضور گسترده عزاداران، یاد و مظلومیت بانوی دو عالم را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان شهید محمد جهان‌آرا در شهر صالحیه شهرستان بهارستان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان اجتماع عزاداران و سوگوارانی بود که در فضایی آکنده از حزن و ارادت، یاد و نام بانوی دو عالم را گرامی داشتند.

این مراسم که با دویست و پنجاه وهشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان همزمان شده بود، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از سوی هنرمندان، واعظان و مداحان اهل‌بیت (ع) همراه شد.

حاضران در این آیین با همراهی در برنامه‌های سوگواری و عزاداری، جلوه‌هایی از عشق و دلدادگی مردم به ساحت حضرت زهرا (س) را به نمایش گذاشتند و حال‌وهوای معنوی حاکم بر بیت‌الزهرا (س) را در فضایی سرشار از ماتم و همدلی به تصویر کشیدند.