رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری یک متهم به توزیع مواد مخدر و کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم گل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، از دستگیری یک متهم به توزیع مواد مخدر و کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل در بازرسی از خودروی وی خبر داد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اجرای طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با توزیع مواد مخدر، فردی را که به توزیع ماده مخدر گل در تهران مظنون بود، شناسایی کردند. پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی پلیسی خودروی متهم را متوقف و راننده را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت افزود: در بازرسی از خودرو، بیش از ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل که به گفته پلیس برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: برای متهم پرونده تشکیل شده و او به همراه مواد مخدر مکشوفه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شده است.