روند افزایشی دمای هوا از امروز (۲۳ آبان) در خراسان جنوبی
دمای هوا از امروز (۲۳ آبان) تا اواسط هفته در خراسان جنوبی روند افزایشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا از امروز تا اواسط هفته روند افزایش تدریجی دارد و مقداری از شدت سرمای شبانه هم کاسته میشود.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و آرام پیش بینی میشود و تنها پدیده افزایش ابر را در برخی ساعات برای روزهای یکشنبه و دوشنبه انتظار داریم.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سه قلعه با کمینه دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین و بندان ودهسلم به صورت مشترک با ۲۶ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط استان بودهاند.
تغییرات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۱۸ و منفی ۲ درجه بوده که بیرجند بعد از شهرکرد سردترین مرکز کشور بوده است.