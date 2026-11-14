

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا از امروز تا اواسط هفته روند افزایش تدریجی دارد و مقداری از شدت سرمای شبانه هم کاسته می‌شود.

زارعی افزود: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و آرام پیش بینی می‌شود و تنها پدیده افزایش ابر را در برخی ساعات برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه انتظار داریم.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سه قلعه با کمینه دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین و بندان ودهسلم به صورت مشترک با ۲۶ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

تغییرات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۱۸ و منفی ۲ درجه بوده که بیرجند بعد از شهرکرد سردترین مرکز کشور بوده است.