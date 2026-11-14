به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان شامگاه جمعه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار و روند اجرای سرشماری، اقدامات انجام شده و ضرورت هماهنگی مجموعه دستگاه‌های مسئول برای تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات جمعیتی و سکونتی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت تکمیل دقیق اطلاعات و مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح، افزود: نتایج سرشماری، پشتوانه‌ای اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان، توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با نیاز‌های واقعی شهر‌ها و روستا‌های آذربایجان‌غربی خواهد بود.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال با رویکرد ثبتی‌مبنا و بهره‌گیری از اطلاعات پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی و با هدف ارتقای دقت داده‌های آماری، شناسایی واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و نیاز‌های جمعیتی و فراهم کردن تصویری جامع از وضعیت سکونت و اشتغال در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.