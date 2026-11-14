حیات‌وحش، سرمایه و امانت نسل‌های آینده؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: در پی اقدام مشترک محیط بانان یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان شهرضا و نیرو‌های ایست و بازرسی شهید امامی یک محموله بزرگ از پرندگان وحشی که به‌صورت غیرمجاز حمل و نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

مرتضی جوهری افزود: در این عملیات هزار و ۱۰۰ قطعه پرنده وحشی از گونه‌های بلبل خرما و بلبل زیردم‌سرخ شناسایی و از متخلفان کشف و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و مقابله با قاچاق و خریدوفروش غیرمجاز پرندگان وحشی ادامه داد: هرگونه زنده‌گیری، جابه‌جایی، حمل و نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش، علاوه بر تهدید بقای گونه‌ها برتعادل طبیعی زیست‌بوم‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

جوهری گفت: مقابله مؤثر با تخلفات حوزه حیات‌وحش نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، افزایش نظارت‌های میدانی و مشارکت عمومی است و گشت‌ها و عملیات مشترک حفاظتی با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین برضرورت افزایش حساسیت اجتماعی درخصوص خرید و فروش و نگهداری پرندگان وحشی تأکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند با خودداری از خرید این‌گونه پرندگان و گزارش موارد مشکوک به مراجع محیط‌زیستی، نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب تنوع زیستی ایفا کنند.