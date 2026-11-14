به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اکبر میغی گفت: با توجه به صادر نشدن مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری، این اداره از شهریورماه، همانند سال‌های گذشته، پایش و بازرسی مشترک بازار‌های هفتگی شهرستان را با همکاری شبکه دامپزشکی آغاز کرده است.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، بازار‌های هفتگی سه‌شنبه‌بازار پره‌سر و چهارشنبه‌بازار رضوانشهر به‌صورت مستمر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند تا از هرگونه عرضه و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و مهاجر جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر گفت: خوشبختانه تاکنون در بازرسی‌های انجام‌شده، هیچ موردی از عرضه پرندگان وحشی و مهاجر در بازار‌های هفتگی شهرستان مشاهده نشده است.

اکبر میغی تأکید کرد: پایش و نظارت بر بازار‌های محلی با هدف صیانت از تنوع زیستی، حفاظت از پرندگان مهاجر و مقابله با خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش با جدیت ادامه خواهد داشت.