به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان در منطقه شمال کشور، از ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان مازندران و در شهر نوشهر برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام هیأت هندبال خراسان رضوی، علیرضا حیدری، ابوالفضل نجفی، احمدرضا زارع، مصطفی حکم‌آبادی و پارسا سعیدی، پنج بازیکن تیم نام‌آوران مشهد هستند که برای حضور در این مرحله از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی دعوت شده‌اند.

این اردو با هدف ارزیابی توانمندی‌های فنی بازیکنان، بررسی شرایط آمادگی آنان و شناسایی نفرات مستعد برای حضور در ترکیب تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد.

دعوت پنج نماینده از تیم نام‌آوران مشهد به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت هندبال خراسان رضوی در رده‌های پایه و فرصتی برای حضور استعداد‌های استان در عرصه ملی است.