

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه بررسی روند صدور شناسنامه باغات و گواهی محصول سالم با حضور مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان صنف کشاورزی در محل شرکت شمیم‌گستر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت، با اشاره به اهمیت موضوع و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، ارائه خدمات کشاورزی به بهره‌برداران را منوط به صدور شناسنامه باغات دانست.

کاظم مسروری‌فر از گلخانه‌داران و باغداران انار، پسته و سایر محصولات خواست برای انجام ثبت‌نام و خوداظهاری اولیه به نزدیک‌ترین مرکز جهاد کشاورزی یا واحد تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی تفت مراجعه کنند. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر صدور کد محصول سالم عنوان شد.

مسروری‌فر در پایان با اشاره به صدور ۲۵۴ شناسنامه باغات در شهرستان، این روند را نشان‌دهنده توجه تولیدکنندگان تفتی به صادرات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد اقتصادی، به‌ویژه در بخش پسته، دانست.