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در رویکرد جدید سازمان پسماند، لباسهای دور ریز در اصفهان بازیافت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به پسماند و مواد دورریز گفت: بسیاری از موادی که در الگوی رایج مصرف پس از استفاده به عنوان زباله کنار گذاشته میشوند، همچنان ظرفیت بهره برداری دارند و با نگاه خلاقانه و استفاده از ایدههای نوآورانه میتوان آنها را به چرخه تولید و مصرف بازگرداند.
غلامرضا ساکتی افزود: مدیریت پسماند امروز تنها به جمعآوری و دفع زباله محدود نمیشود، بلکه یکی از مهمترین رویکردها، شناسایی مواد قابل استفاده و فراهم کردن زمینه برای استفاده مجدد از آنهاست و این رویکرد علاوه بر کاهش حجم پسماند میتواند فرصتهای تازهای برای فعالیتهای اقتصادی و تولید محصولات ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه پوشاک و پارچههای استفادهشده در این خصوص ادامه داد: لباسها و منسوجاتی که دیگر مورد استفاده صاحبان آنها قرار نمیگیرند، در صورت جمعآوری، تفکیک و پردازش مناسب، میتوانند به مواد اولیه برای تولید محصولات جدید تبدیل شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: بر همین اساس، برگزاری نمایشگاه مد پایدار ایرانیاسلامی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است تا بستری برای شناسایی، معرفی و حمایت از ایدهها، آثار و توانمندیهای هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم شود.
ساکتی بیان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تنها نمایش محصولات تولیدشده نیست و تلاش میشود نگاه عمومی به لباها و منسوجات بدون استفاده تغییر کند و شهروندان با ظرفیتهای استفاده مجدد از این مواد و نقش آن در کاهش تولید پسماند بیشتر آشنا شوند.
وی با اشاره بخشهای پیشبینیشده برای این نمایشگاه گفت: بازطراحی و نقاشی روی لباس و پارچه، تکهدوزی و چهلتکهدوزی، خیاطی، گلدوزی، تریکوبافی و عروسک سازی از جمله فعالیتهایی است که در این رویداد ارائه خواهد شد، همچنین تولید محصولاتی از جمله کیف، کفش و انواع مصنوعات چرمی با استفاده از مواد و منسوجات قابل استفاده، از دیگر محورهای این نمایشگاه است و شرکتکنندگان میتوانند توانمندیها و ایدههای خود را در این زمینه عرضه کنند.
ساکتی با اشاره به آثار اقتصادی و زیستمحیطی توسعه مد پایدار افزود: استفاده دوباره از پوشاک و منسوجات میتواند طول عمر مواد و محصولات را افزایش داده و از ورود حجم قابل توجهی از مواد قابل استفاده به چرخه پسماند جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بازطراحی لباسها و منسوجات بلااستفاده، نقطه اتصال هنر، حفاظت از محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی است و میتواند زمینه شکلگیری کسبوکارهای کوچک و مشاغل خلاق را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: تبدیل مواد دورریز به محصولاتی با ارزش افزوده، نمونهای از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است؛ رویکردی که در آن تلاش میشود مواد تا حد امکان در چرخه استفاده باقی بمانند و میزان تولید پسماند کاهش یابد.
ساکتی از علاقهمندان، هنرمندان و فعالان این حوزه برای مشارکت در نمایشگاه مد پایدار ایرانیاسلامی دعوت کرد و گفت: متقاضیان حضور و همکاری در این رویداد میتوانند برای اعلام آمادگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۲۶۵۸۳۵۳ تماس بگیرند.