به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به پسماند و مواد دورریز گفت: بسیاری از موادی که در الگوی رایج مصرف پس از استفاده به عنوان زباله کنار گذاشته می‌شوند، همچنان ظرفیت بهره برداری دارند و با نگاه خلاقانه و استفاده از ایده‌های نوآورانه می‌توان آنها را به چرخه تولید و مصرف بازگرداند.

غلامرضا ساکتی افزود: مدیریت پسماند امروز تنها به جمع‌آوری و دفع زباله محدود نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین رویکردها، شناسایی مواد قابل استفاده و فراهم کردن زمینه برای استفاده مجدد از آنهاست و این رویکرد علاوه بر کاهش حجم پسماند می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید محصولات ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه پوشاک و پارچه‌های استفاده‌شده در این خصوص ادامه داد: لباس‌ها و منسوجاتی که دیگر مورد استفاده صاحبان آنها قرار نمی‌گیرند، در صورت جمع‌آوری، تفکیک و پردازش مناسب، می‌توانند به مواد اولیه برای تولید محصولات جدید تبدیل شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: بر همین اساس، برگزاری نمایشگاه مد پایدار ایرانی‌اسلامی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است تا بستری برای شناسایی، معرفی و حمایت از ایده‌ها، آثار و توانمندی‌های هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم شود.

ساکتی بیان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تنها نمایش محصولات تولیدشده نیست و تلاش می‌شود نگاه عمومی به لبا‌ها و منسوجات بدون استفاده تغییر کند و شهروندان با ظرفیت‌های استفاده مجدد از این مواد و نقش آن در کاهش تولید پسماند بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این نمایشگاه گفت: بازطراحی و نقاشی روی لباس و پارچه، تکه‌دوزی و چهل‌تکه‌دوزی، خیاطی، گلدوزی، تریکوبافی و عروسک سازی از جمله فعالیت‌هایی است که در این رویداد ارائه خواهد شد، همچنین تولید محصولاتی از جمله کیف، کفش و انواع مصنوعات چرمی با استفاده از مواد و منسوجات قابل استفاده، از دیگر محور‌های این نمایشگاه است و شرکت‌کنندگان می‌توانند توانمندی‌ها و ایده‌های خود را در این زمینه عرضه کنند.

ساکتی با اشاره به آثار اقتصادی و زیست‌محیطی توسعه مد پایدار افزود: استفاده دوباره از پوشاک و منسوجات می‌تواند طول عمر مواد و محصولات را افزایش داده و از ورود حجم قابل توجهی از مواد قابل استفاده به چرخه پسماند جلوگیری کند.

وی ادامه داد: بازطراحی لباس‌ها و منسوجات بلااستفاده، نقطه اتصال هنر، حفاظت از محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکار‌های کوچک و مشاغل خلاق را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: تبدیل مواد دورریز به محصولاتی با ارزش افزوده، نمونه‌ای از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است؛ رویکردی که در آن تلاش می‌شود مواد تا حد امکان در چرخه استفاده باقی بمانند و میزان تولید پسماند کاهش یابد.

ساکتی از علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان این حوزه برای مشارکت در نمایشگاه مد پایدار ایرانی‌اسلامی دعوت کرد و گفت: متقاضیان حضور و همکاری در این رویداد می‌توانند برای اعلام آمادگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۲۶۵۸۳۵۳ تماس بگیرند.