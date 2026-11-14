به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح اطلس مدارس و فضا‌های آموزشی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و با محوریت بررسی وضعیت موجود زیرساخت‌های آموزشی، شناسایی کمبود‌ها و ترسیم تصویری دقیق از نیاز‌های مناطق مختلف استان برای هدفمند کردن برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه برگزار شد.

در این نشست، اطلس مدارس و فضا‌های آموزشی به‌عنوان مبنایی برای شناسایی ظرفیت‌ها، ارزیابی وضعیت مدارس، بررسی پراکندگی فضا‌های آموزشی و تعیین مناطق نیازمند احداث، توسعه و نوسازی مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و متناسب با نیاز‌های واقعی هر منطقه انجام شود.

تدوین این اطلس و بهره‌گیری از اطلاعات جامع آن می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی برای توزیع متوازن امکانات آموزشی، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و جلب مشارکت خیران و سرمایه‌گذاران را هموار کرده و با کاهش فاصله مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و ارتقای شاخص‌های آموزشی، زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و آینده‌ای روشن‌تر برای دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی خواهد بود.