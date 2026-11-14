دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های نیکوکاری، همدلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی فراخوان داد و از عکاسان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی برای شرکت در این رویداد دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» با محوریت نیکوکاری و با هدف شناسایی و انتشار تصاویر الهام‌بخش از فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه در جامعه، به همت مؤسسه مردم‌نهاد خیر ایران برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان منتشرشده، محور اصلی این جشنواره نمایش جلوه‌های خیرخواهی، دیگر‌دوستی، مهربانی، دستگیری، مراقبت، کمک‌رسانی، نجات، خدمت‌رسانی و بازسازی است.

همچنین موضوعاتی همچون وقف، اهدای عضو، حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش، مدیریت بحران آب، فعالیت‌های امدادی و داوطلبانه، اردوهای جهادی، کارآفرینی اجتماعی، مدرسه‌سازی و توانمندسازی

گروه‌های خاص اجتماعی از جمله کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، بیماران و سالمندان در شمار موضوعات مورد پذیرش جشنواره قرار دارد.

در این رویداد، نیکوکاری تنها به کمک‌های مالی محدود نشده و هرگونه اقدام برای همدلی، همراهی و بهبود زندگی دیگران، از فعالیت‌های روزمره اجتماعی تا تلاش‌های مؤثر در شرایط دشوار، مورد توجه قرار گرفته است.

دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» در دو بخش «تک‌عکس» و «مجموعه‌عکس» برگزار می‌شود. در بخش تک‌عکس، تنها آثار مستند مبتنی بر عینیت‌گرایی و واقع‌گرایی پذیرفته خواهد شد.

در بخش مجموعه‌عکس نیز شرکت‌کنندگان می‌توانند یک پروژه تمام‌شده یا نیمه‌تمام را در قالب پنج تا ۱۰ عکس، همراه با بیانیه هنرمند (استیتمنت) یا طرح پیشنهادی (پروپوزال) ارائه کنند.

بر اساس ضوابط جشنواره، از میان آثار ارسالی بخش مجموعه‌عکس، ۱۰ پروژه برای بهره‌مندی از فرصت آموزشی و حمایتی سه‌ماهه گرنت عکاسی انتخاب می‌شوند تا پس از طی مراحل هدایت و تکمیل پروژه، آثار نهایی آنها مورد داوری قرار گیرد.

در بخش جوایز نیز به سه اثر برگزیده بخش تک‌عکس، بدون رتبه‌بندی، هر کدام ۴۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تندیس و لوح افتخار اهدا می‌شود.

همچنین اثر منتخب بخش مجموعه‌عکس، ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی، تندیس و لوح افتخار دریافت می‌کند. در بخش منتخب جامعه نیکوکاری نیز از سه اثر، بدون رتبه‌بندی، با اهدای جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی به هر اثر تقدیر خواهد شد.

بر اساس تقویم اعلام‌شده، مهلت ارسال آثار اولیه بخش مجموعه‌عکس تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ و مهلت ارسال آثار تک‌عکس و همچنین آثار نهایی ۱۰ مجموعه منتخب تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده است.

نمایشگاه آثار، مراسم اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان نیز اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

شرکت در این جشنواره برای تمامی عکاسان و علاقه‌مندان آزاد است و آثار ارسالی باید از سال ۱۴۰۰ به بعد و در محدوده جغرافیایی ایران ثبت شده باشند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام، اطلاع از شرایط و مقررات و بارگذاری آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.

بر اساس مقررات اعلام‌شده، هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر هفت اثر در بخش تک‌عکس و یک مجموعه شامل پنج تا ۱۰ عکس در بخش مجموعه‌عکس ارسال کند. ثبت اطلاعات مربوط به عنوان، زمان و مکان عکاسی برای آثار الزامی است.

عکس‌ها می‌توانند با دوربین عکاسی یا تلفن همراه ثبت شده باشند، اما فایل اصلی باید از کیفیت مناسب برای چاپ در اندازه حداقل ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر و وضوح حداقل ۲۰۰۰ در ۳۰۰۰ پیکسل برخوردار باشد. حجم هر فایل ارسالی در سامانه نیز باید یک مگابایت باشد.

ریاست دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» را مهدی توسلی و دبیری آن را حسن غفاری بر عهده دارند. عباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، داریوش محمدخانی و فاطمه بهبودی نیز استادان راهنمای شورای گرنت جشنواره هستند.

همچنین مهدی صادقی و سارا شاهرخی به‌عنوان مشاوران نیکوکاری گروه داوران این رویداد معرفی شده‌اند.

گفتنی است آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» با محوریت نیکوکاری در جامعه ایرانی، همزمان با رونمایی از پوستر جشنواره و با حضور جمعی از خیرین، عکاسان و فعالان فرهنگی در شهر یزد برگزار شده است.

علاقه‌مندان برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره می‌توانند از طریق صفحه اینستاگرام Festival.kheir یا شماره تلفن ۰۹۹۱۲۰۵۴۹۳۱ اقدام کنند.