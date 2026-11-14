در پی بارش‌های اخیر در استان آذربایجان غربی، ورودی آب به سد مهاباد با جهشی چشمگیر همراه شد. مدیر امور منابع آب این شهرستان از افزایش دبی ورودی از کمتر از ۱ به ۷ مترمکعب در ثانیه و بهبود تراز آب سد نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر امور منابع آب مهاباد از بهبود وضعیت ذخیره آب در این منطقه خبر داد و گفت: در پی بارش‌های اخیر پاییزی، دو سرشاخه اصلی رودخانه مهاباد شامل «حمزه‌آباد» و «کوتر» احیا شده و میزان ورودی آب به سد به ۷ مترمکعب در ثانیه رسیده است.

خالد رحمانی با مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته، بر اهمیت این بارش‌ها تاکید کرد و گفت: در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ آبی وارد پیکره سد نمی‌شد و دبی ورودی کمتر از یک مترمکعب در ثانیه بود، امسال شاهد جریان قدرتمند ۷ مترمکعبی هستیم.

مدیر منابع آب مهاباد همچنین در خصوص رهاسازی آب برای نیازهای کشاورزی گفت: در حال حاضر با دبی ۴.۴ مترمکعب در ثانیه، آب برای کشت‌های پاییزه رهاسازی می‌شود. لازم به ذکر است در سال زراعی گذشته، ۹۰ میلیون مترمکعب آب از این سد برای آبیاری اراضی دشت شهرویران استفاده شده است.

طبق گزارش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، بارش‌های اخیر در مهاباد به ۳۲ میلی‌متر رسیده که این شهرستان را در رتبه پنجم پرباران‌ترین مناطق استان قرار داده است.