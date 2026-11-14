رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون با پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت برای اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو‌ها مخالفت کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی، گزارش آن را با ارائه دلایل مستدل به دولت و وزارت صمت ارسال کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات کمیسیون صنایع گفت: در چند ماه اخیر حدود ۴۵ نشست در کمیسیون صنایع و ۱۹ نشست در کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون با حضور وزرا و مسئولان برای پاسخگویی پیرامون موضوعات مختلف در حوزه صنعت و معدن و بازرگانی برگزار کردیم.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بطور مثال قانون توسعه هوش مصنوعی یکی از مصوبات مهم کمیسیون بود که بعد از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده است و قطعاً یک تحولی در تمام حوزه‌ها ایجاد می‌کند و باعث توسعه کشور می‌شود و تصویب آن جهت ریل گذاری برای آینده ایران صورت گرفت همنین تصویب طرح تقویت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی با نگهداشت و حفظ نیرو‌های انسانی ماهر و لایحه دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات مهم کمیسیون صنایع مجلس بوده است.

علیزاده با اشاره به اقدامات موثر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جهت کنترل بازار خودرو، یادآور شد: کمیسیون با پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت برای اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای واردات تمام خودرو‌ها مخالفت کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی، گزارش آن را با ارائه دلایل مستدل به دولت و وزارت صمت ارسال کردیم.

وی افزود: ما همچنین در خصوص وضعیت صنعت خودرو جلسات متعددی جهت بررسی میزان تولید داخلی و موانع واردات برگزار کردیم و در نهایت کمیته تخصصی به ریاست آقای دکتر رستمی برای پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه خودرو تشکیل دادیم تا روند اقدامات این حوزه را رصد و پیگیری کنند و در صورت لزوم گزارش آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

ممانعت از بروز اختلال در اینترنت در شرایط بحرانی کشور

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در بیان اقدامات این کمیسیون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما جلسات متعددی را در حوزه ارتباطات نیز برگزار کردیم و در نهایت مقرر شد امکانات داخلی به گونه‌ای باشد که در شرایط جنگی، امورات کشور مختل نشود، همچنین تقویت شبکه ملی اطلاعات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در کنار تامین امکانات لازم برای بهره‌مندی از خدمات اینترنت بین المللی را مورد پیگیری قرار دادیم و در این راستا مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی را از وضعیت این حوزه با تعیین نقاط ضعف و قوت و برنامه‌های این وزارتخانه به کمیسیون ارائه دهد تا بتوانیم پیش‌بینی‌های لازم جهت ممانعت از بروز اختلال در شبکه در شرایط بحرانی را به عمل آوریم.

پیگیری برای رفع مشکلات معدنکاران

علیزاده در خصوص اقدامات کمیسیون صنایع و معادن در حوزه معادن، اظهار کرد: طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ و همچنین اصلاح قانون معادن از دیگر موضوعاتی بود که در دستورکار قرار داده‌ایم ضمن اینکه مشکلات واحد‌های معدنی برای تامین مواد ناریه و سوخت را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت مقرر شد وزارت صمت قرارگاهی برای حل مشکلات معدن کاران تشکیل دهد. بررسی مشکل تامین برق مورد نیاز بخش تولید ناشی از ناترازی انرژی و قیمت برق عرضه شده به بخش صنعت از دیگر موضوعاتی بود که طی نشست‌های متعدد با مسئولان مربوطه در وزارتخانه‌های نیرو و صمت و دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار دادیم و این مهم را از طریق رئیس جمهور نیز پیگیری کردیم که در نهایت دستور دادند صنایع نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند.

وی افزود: بررسی عملکرد بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص نحوه تخصیص و اولویت بندی ارز مورد نیاز بخش تولید را نیز به طور مستمر پیگیری کرده‌ایم و با توجه به محدودیت‌های ارزی تلاش می‌کنیم که به حوزه تولید آسیبی وارد نشود.

علیزاده عنوان کرد: کنترل و نظارت بر زنجیره تامین و پایداری تولید، نظارت بر وضعیت تولید و واردات و صادرات، نحوه قیمت گذاری‌ها و مشکلات فروش و پیش فروش خودرو‌ها به ویژه در خصوص خودرو‌های وارداتی و مونتاژی و نظارت کمیسیون بر عملکرد وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک با هدف تسهیل مبادلات تجاری اعم از صادرات و واردات مرتبط با بخش تولید از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار قرار داده‌ایم.

رصد روند بازسازی واحد‌های آسیب دیده در جنگ

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: ما در شرایط کنونی کشور روند بازسازی واحد‌های صنعتی و تولیدی آسیب دیده در جنگ را به طور مستمر رصد می‌کنیم کما اینکه اخیرا گزارشی در این رابطه در صحن مجلس ارائه شد، همچنین پیگیری روند بازسازی واحد‌های پتروشیمی آسیب دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید از دیگر موضوعاتی است که توسط کمیته پتروشیمی در حال پیگیری است.

پیگیری برای تامین ارز برای واردات مواداولیه و ماشین آلات صنعتی

وی افزود: نظارت بر عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اقدام فوری برای تامین ارز واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع و منابع ارزی مختلف اعم از ثبت سفارش بدون انتقال ارز اشخاص یا سپرده اشخاص یا واحد‌های تولیدی از دیگر مواردی است که در کمیسیون پیگیری می‌کنیم و به رغم محدودیت‌های شدیدی که در این حوزه وجود دارد همچنان پیگیر هستیم تا بتوانیم حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح برخی قوانین برای تامین منابع لازم برای بسته‌های حمایتی و اختصاص به صنایع آسیب دیده از طریق بودجه‌های سنواتی و اصلاحات لازم در برنامه هفتم پیشرفت از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار قرار داده‌ایم.