به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: مردی حدود ۶۰ ساله که برای کوهنوردی در ارتفاعات کوه صفه به این منطقه رفته بود، در یکی از محدوده‌های سخت کوهستان جان خود را از دست داده و پس از گذشت سه روز از این حادثه، پیکر این فرد با تلاش نیرو‌های امدادی شناسایی و محل وی مشخص شد.

مجتبی دهقانی افزود: پس از اعلام حادثه، گروه عملیاتی ایستگاه شماره ۱۲ آتش‌نشانی با حضور ۶ نفر از نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند وعملیات دسترسی به پیکر فرد فوت‌شده را آغاز کردند.

وی با اشاره به شرایط دشوار محل حادثه ادامه داد: با توجه به کوهستانی و سخت بودن مسیر، عملیات انتقال پیکر با دشواری‌هایی همراه بود، اما آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، اقدامات لازم را برای انتقال پیکر به پایین کوه و محدوده قابل دسترس خودرو‌ها انجام دادند و پیکر فرد متوفی برای اجرای مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.