مرتضی امین‌الرعایایی، عکاس برجسته نیشابوری، در نوزدهمین سوگواره بین‌المللی «مهر محرم» موفق به کسب رتبه برتر بخش مجموعه‌عکس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: این دوره از سوگواره بین‌المللی «مهر محرم» با مشارکت هنرمندانی از ۱۲ کشور جهان برگزار شد و بیش از ۶ هزار اثر در بخش‌های حرفه‌ای عکس و فیلم به دبیرخانه ارسال شد. پس از ارزیابی آثار، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی شدند و آثار منتخب نیز در نمایشگاه پایانی به نمایش درآمدند.

محمد رضایی گفت: داوری بخش عکس نوزدهمین دوره این سوگواره را سیدعباس میرهاشمی، کمال‌الدین شاهرخ و امیر حسامی‌نژاد بر عهده داشتند و میثم قدس‌پور دبیر اجرایی این دوره از سوگواره بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری با حضور مسئولان کشوری و استانی در تالار تئاتر شهر مجتمع فرهنگی‌هنری کومش سمنان برگزار شد و مرتضی امین‌الرعایایی جایزه نقدی و لوح زرین این سوگواره را دریافت کرد.