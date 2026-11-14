استاندار آذربایجان‌غربی از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه بازدید و ضمن بررسی آخرین وضعیت این مجموعه، دستورات لازم را برای پیگیری تکمیل امکانات باقیمانده و رفع موانع موجود صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه بازدید و ضمن بررسی آخرین وضعیت این مجموعه، دستورات لازم را برای پیگیری تکمیل امکانات باقیمانده و رفع موانع موجود صادر کرد.

این ورزشگاه پس از حدود ۲۰ سال وقفه، با دستور و پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی در مردادماه سال گذشته تعیین تکلیف شد و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبار از منابع استانی، در مدت ۶۰ روز و با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه هم‌اکنون میزبان مسابقات فوتبال در لیگ‌های کشوری بوده و تکمیل بخش‌های باقیمانده آن می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت میزبانی رقابت‌ها، بهره‌مندی بیشتر ورزشکاران و علاقه‌مندان و توسعه فوتبال در منطقه را فراهم کند.